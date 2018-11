Dans une vidéo des événements captés par une caméra de surveillance de la bijouterie, on voit les cambrioleurs fracasser une vitrine du commerce, mercredi midi.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Lorsqu'on a vu qu'ils tentaient d'entrer, on a réagi et on a foncé sur eux [avec des épées] , raconte Arjun Kumar, le fils du propriétaire de l'établissement appelé Ashok Jewellers.

L'un des voleurs avait une arme à feu, affirme M. Kumar, mais elle semble s'être bloquée quand le suspect a tenté de s'en servir.

J'étais prêt à tout faire pour les empêcher d'entrer, même d'être atteint par balle, pas de problème. Arjun Kumar, fils du propriétaire de la bijouterie

M. Kumar raconte que les épées avaient été données à la famille par un ami. Ça aura été notre porte-bonheur , dit-il.

La police enquête

Selon la police, les quatre suspects ont pris la fuite dans un VUS. Les enquêteurs demandent l'aide du public pour les identifier.

Le propriétaire d'une autre bijouterie située à 100 mètres de là s'était lui aussi défendu avec une épée lors d'une tentative de cambriolage en juillet dernier.