Sur 290 hospitalisations en Alberta, 200 étaient dans la région de Calgary, selon Services de santé Alberta (AHS). En revanche, le nombre de cas de grippe est en baisse à Edmonton et dans le reste de la province.

Jusqu'à présent, 922 cas de grippe A ont été confirmés dans la région de Calgary. Il n'y en a eu que 184 dans la région d'Edmonton.

Calgary enregistre environ 65 % du total provincial sur 1411 cas, a annoncé l'AHS jeudi après-midi.

La grippe A représente la majorité des cas alors que seulement 13 diagnostics ont été constatés pour la grippe B dans l'ensemble de la province.

Calgary est en tête des hospitalisations, avec 200 personnes contre 48 à Edmonton. Une situation plus inquiétante que la semaine dernière puisqu'on compte 53 cas de plus à Calgary, et 19 de plus à Edmonton.

Un urgentologue a déclaré que la grippe était également plus présente cette année par rapport à l'an dernier.

Symptômes forts

« Les gens, qui arrivent aux urgences, ont l'impression d'être frappés par un autobus parce que tous leurs muscles sont endoloris », explique le responsable de la médecine d'urgence pour adultes dans la zone de Calgary, Dr Eddy Lang. Ils ont une forte fièvre, un mal à la gorge et de la toux, et ils sont également très contagieux. »

Au total, 944 611 Albertains ont reçu le vaccin contre la grippe en date du 17 novembre, dont 327 374 dans la capitale et 388 318 à Calgary.

Les chiffres de la province n'incluent pas les doses données par les partenaires communautaires, tels que les médecins et certaines autorités de la santé, y compris Covenant Health, basée à Edmonton.

L'année dernière, moins de 30 % des Albertains ont été vaccinés, 92 personnes sont décédées et 3047 avaient été admises à l'hôpital.