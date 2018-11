Un texte de Margaud Castadère

Profiter des rabais ou essayer de moins consommer? C’est le choix qui se présente entre le Vendredi fou et la Journée sans achat , expose le sociologue Ronald Babin.

Il y a comme une compétition entre deux visions de la consommation. Ronald Babin, professeur de sociologie à l'Université de Moncton

Une vision dit que la satisfaction se trouve [dans] une consommation excessive, continue, même si cela peut produire de l’endettement, de la pollution. Et d’un autre côté [il y a] une vision qui dit qu’on devrait peut-être chercher à ralentir l’exploitation des ressources, la production de déchets, l’endettement, etc.

Selon le professeur à l’Université de Moncton, l’emballement du Vendredi fou s’est développé en réaction à la Journée sans achat.

Des employés s'affairent dans un centre de distribution de l'entreprise Amazon, au Royaume-Uni. Photo : Getty Images/Neil Hall

La consommation pour la consommation

L’engouement consumériste du Vendredi fou s’explique par des moyens financiers colossaux, dépensés en publicité , estime Ronald Babin.

L’idée, c’est de stimuler une société de consommation. [...] On voit une population de consommateurs plutôt qu’une population de citoyens. Ronald Babin, professeur de sociologie à l'Université de Moncton

À l’inverse, des initiatives comme les journées sans achat essaient de conscientiser les gens à des modes de consommation plus responsables. Des journées comme celles-là cherchent à poser des questions : peut-on consommer de manière plus intelligente selon nos vrais besoins?

Le Vendredi vert

Un mouvement parallèle essaie de se mettre en place depuis quelques années : celui du Vendredi vert . C’est un regroupement de consommateurs qui veulent prendre le contre-pied de ce mouvement de surconsommation , explique Élisabeth Robinot, professeure au Département de marketing de l’UQAM.

Il s’agit de favoriser une prise de conscience et de mettre de l’avant des alternatives responsables .

Cette initiative souhaite faire réfléchir les consommateurs pour les inciter à aller vers des produits plus responsables en favorisant par exemple les producteurs locaux [...], éviter de faire des achats spontanés, alors qu’on n’en avait pas vraiment besoin .

La membre de l’Observatoire de la consommation responsable souligne également l’impact environnemental des journées comme celle du Vendredi fou.

Il faut qu’il y ait cette conscientisation. Oui, on peut acheter, parce que Noël est là et on doit tous faire nos cadeaux, mais on peut réfléchir à des cadeaux plus responsables, par exemple qui tendent vers le zéro déchet , croit-elle.

