Les gens dorment dans les rues en ce moment , déclare Rebecca Whitzman, coordonnatrice du refuge Out of the Cold, situé à l'église Unie St. Matthew's, rue Barrington. Cette année, cela semble être un besoin plus pressant et il y a de plus en plus de personnes qui passent à travers les mailles du filet.

Une poignée de personnes ont été hébergées dans des hôtels par le ministère des Services communautaires récemment. Le ministère agit ainsi « en dernier recours, quand aucun lit approprié n'est disponible dans les refuges », explique un porte-parole par courriel.

Le refuge Out of the Cold, qui dispose de 15 lits, ouvre habituellement en décembre, mais accueillera exceptionnellement cette année des personnes vivant en situation d'itinérance une semaine plus tôt, dès vendredi soir. Photo : Out of the Cold/Facebook

15 lits disponibles

Le refuge Out of the Cold, qui offre 15 lits, ouvre normalement le 1er décembre, mais fera exception cette année. Il ouvre vendredi à partir de 22 h.

Les températures glaciales de la nuit de jeudi à vendredi ont fait descendre le mercure à près de - 20 ° C avec le refroidissement éolien, mais le refuge n’était pas encore prêt à ouvrir ses portes.

Les bénévoles ont dû se démener pour qu'il soit fin prêt à accueillir sa clientèle, affirme Rebecca Whitzman.

Augmentation du financement

Le ministère des Services communautaires a déclaré qu'il avait écouté les demandes des exploitants de centres d'hébergement et qu'il avait augmenté son financement pour Out of the Cold cette année, afin qu'il puisse ouvrir ses portes plus tôt.

Le ministère a ajouté qu'il avait récemment approuvé un montant de 15 000 $ pour aider les groupes communautaires à faire face aux températures extrêmes.