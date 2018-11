Les maires et les préfets ruraux de 69 comtés et municipalités se sont donné rendez-vous jeudi au Centre de conférence Shaw d'Edmonton pour leur congrès d'automne. Ils ont pu questionner les ministres provinciaux au sujet de l'économie ou encore des programmes environnementaux.

Mais les prises de position du Nouveau Parti démocratique (NPD) sur les alliances gai-hétéro ont fait monter le ton d'un cran. La politique du gouvernement a été qualifiée d’attaque envers la confession chrétienne par plusieurs dirigeants politiques de l’Alberta rurale.

Le ministre de l'Éducation, David Eggen, a donné à toutes les écoles jusqu’à la fin de l’année scolaire pour élaborer une politique autorisant les alliances gai-hétéro chez leurs élèves et interdisant aux dirigeants des écoles d'informer les parents du choix de leurs enfants. Les écoles qui ne suivent pas le mouvement risqueraient de perdre leur financement public.

Le préfet du comté du Mackenzie, dans le nord-ouest de l'Alberta, Josh Knelson, a dit prendre cet ultimatum très « personnellement ».

« C'est une attaque contre le christianisme et contre tous les croyants, a-t-il lancé au ministre. Et pour être bien franc, vous me faites peur. »

Toutes les écoles publiques, catholiques, francophones, à charte et la plupart des écoles privées se conforment déjà à cette nouvelle règlementation. Il incombe à une poignée de cas isolés d'emboîter le pas, a estimé le ministre.

« Si une école privée reçoit de l'argent public, elle doit respecter la loi, comme tout le monde », affirme David Eggen.

La bible à l'Assemblée

Un autre membre du conseil du comté du Mackenzie, Ernest Peters, a ensuite interpellé le ministre des Relations autochtones, Richard Feehan. M. Peters lui a reproché de se moquer de la religion.

L'an dernier, M. Feehan avait tenu la Bible dans ses mains au moment de défendre le projet de loi visant à soutenir les alliances entre gais et hétérosexuels chez les élèves.

M. Peters a qualifié le discours de Richard Feehan d'attaque contre la foi du chef de l'opposition, Jason Kenney, et a également reproché au ministre de tenir la bible lors de débats.

« Vous vous êtes moqué de certaines sections de l'Ancien Testament en riant pendant près de quatre minutes, a observé Ernest Peters. Est-ce votre façon de faire pour toutes les religions ou juste pour le christianisme? »

« Un message de Jésus »

Richard Feehan, catholique et titulaire d'un diplôme en théologie, a déclaré qu'il était désolé d'avoir inscrit ses convictions religieuses à l'Assemblée législative, mais pas d'avoir défendu sa position ferme sur les droits de la personne pour tous, y compris ceux de la communauté LGBTQ.

« Je crois fondamentalement que c'était un message de Jésus-Christ et je le vis tous les jours, a indiqué le ministre des Relations avec les peuples autochtones. Je veux respecter les droits de tous. »

Il a cependant promis de garder ses opinions religieuses, et sa bible, hors de l'Assemblée législative à l'avenir.