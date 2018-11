Le Service budgétaire et communautaire de Chicoutimi invite même les consommateurs à se montrer vigilants à l’occasion de ce rendez-vous devenu incontournable dans le commerce au détail.

L’organisme en profite pour tenir un bazar de Noël sur le thème de l'économie responsable et de seconde main.

Le concept, c’est que toute l’année on garde précieusement de beaux objets qui sortent du lot et on prépare un événement comme celui-là une fois par année , la responsable de l’événement, Isabelle Dion, de l’Éco-frippes Roussel.

Elle ajoute que le vendredi fou peut ainsi devenir un événement plus écoresponsable et plus économique que les multiples aubaines à l’affiche.