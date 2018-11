La PPO a lancé vendredi matin à Barrie au Nord de Toronto, sa campagne annuelle.

Depuis la légalisation du cannabis, la PPO explique dans un communiqué qu’elle dispose des outils nécessaires pour détecter tout conducteur ayant consommé de la marijuana avant de prendre le volant.

Le cannabis n’est pas plus toléré au volant que ne l’est l’alcool, indique la PPO. Photo : Radio-Canada

Les conducteurs qui consomment et qui pensent qu’ils ne seront pas détectés par la PPO se trompent , a indiqué Rose DiMarco, la sous-commissaire par intérim et commandante provinciale de Sécurité de la circulation et soutien opérationnel.

Depuis le début de 2018, l’alcool et la drogue ont contribué à la mort de 39 personnes sur les routes patrouillées par la Police provinciale de l’Ontario.

Selon les données de la PPO, les agents ont déposé plus de 6700 accusations de conduite avec facultés affaiblies du 1er janvier à la mi-octobre 2018 en Ontario.

Dès 6700 accusations de conduite avec facultés affaiblies du 1er janvier à la mi-octobre 2018 en Ontario, 283 infractions étaient reliées à la consommation de drogue. Photo : Radio-Canada

La conduite avec facultés affaiblies — que ce soit par la drogue ou l’alcool — demeure une infraction criminelle grave , a indiqué la ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels Sylvia Jones, dans un communiqué.

La programme RIDE de la PPO se tient du 23 novembre au 2 janvier prochain en Ontario. Photo : PC

À savoir : C’est tolérance zéro pour l’alcool et la drogue pour les conducteurs novices, les jeunes conducteurs de moins de 22 ans et les conducteurs de véhicule commerciaux. Le cannabis transporté dans un véhicule doit se trouver dans son emballage d’origine non ouvert ou dans un bagage fermé ou qui n’est pas facilement accessible à toute personne à bord du véhicule.

La campagne RIDE sur les routes ontarienne se poursuivra jusqu’au 2 janvier 2019.