C'est l'une des deux seules villes du Québec, avec Saint-Thérère de Blainville, à être en grève. Des travailleurs d'une vingtaine d'autres villes à travers le Canada le sont également.

Selon nos informations, il y aura des lignes de piquetage à Asbestos, Richmond, Windsor, Magog et Coaticook. Des employés seront également présents pour manifester devant le centre de distribution de Postes Canada sur le boul. Queen-Victoria.

L'un des porte-parole de la section locale, Claude Lepage, soutient que la grève d'aujourd'hui n'est pas étrangère au vendredi fou. Des entreprises de Sherbrooke dépendent de Postes Canada pour assurer la livraison de leur colis.

Jeudi, le gouvernement Trudeau est passé de la parole aux actes, jeudi, quand il a déposé un projet de loi spéciale pour forcer le retour au travail des syndiqués de Postes Canada, qui ont répondu en se disant indignés de voir leurs droits constitutionnels « violés ».

C'est la ministre du Travail, Patricia Hajdu, qui a déposé ce projet de loi à la Chambre des communes. Le texte prévoit la reprise et le maintien des services postaux et impose la médiation comme mode de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend entre les parties.

Les 42 000 facteurs urbains et 8000 facteurs ruraux et suburbains tiennent des grèves tournantes à travers le Canada depuis le 22 octobre. Ces débrayages successifs ont entraîné un important arriéré de courrier et de colis non triés dans les dépôts postaux.

Les négociations collectives entre Postes Canada et ses syndiqués ont débuté en novembre 2017.

Les syndiqués réclament de leur employeur qu’il prenne en considération les questions de santé et de sécurité au travail ainsi que le travail précaire. Le syndicat soutient que ces questions ont pris une importance accrue avec la croissance spectaculaire qu’a connue la livraison de colis à Postes Canada.