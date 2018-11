Le nord de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton sont touchés par ces alertes de bourrasques de neige. Sous les bandes de bourrasques de neige, la visibilité sera grandement réduite en raison de l’effet combiné de la neige forte et de la poudrerie, et la neige s’accumulera soudainement , prévient Environnement Canada.

Une accumulation totale de 20 à 35 cm de neige est possible dans les bourrasques de neige.

Les écoles au Cap-Breton sont fermées pour la journée.

Un avis de poudrerie est en vigueur pour toute l’Île-du-Prince-Édouard. Sous l’effet des averses de neige et des vents forts du nord-ouest soufflant en rafales jusqu’à 80 km/h, la visibilité sera très réduite par moments.

Environnement Canada a aussi émis des alertes de blizzard pour la côte ouest de Terre-Neuve.