Elle a signé une victoire de 112 à 107 contre les champions actuels de la Ligue nationale de basketball du Canada (LNB), le Lightning de London.

Dans les gradins où tous les billets avaient été vendus, le Five semble avoir conquis le cœur des 3480 spectateurs entassés à l’aréna de Sudbury.

Musique tonitruante, description simultanée et dynamique par l’ancien champion olympique Robert Esmie (un des entraîneurs de l’équipe) et son animateur, foule « réactive » qui scandait en anglais « defense - defense » aux bons moments : on était bien loin de l’ambiance tiède qui règne parfois en saison régulière lors des parties des Wolves, l'équipe de hockey junior majeur.

La dizaine de spectateurs rencontrés par Radio-Canada ont tous indiqué vouloir revenir lors d’une des 19 autres joutes à domicile de l’équipe.

Le rythme est très rapide. L'ambiance est incroyable. Je prévois m'acheter des billets de saison. Kyle, spectateur

Début du graphique (passez à la fin) Le basketball professionnel est officiellement une réalité à Sudbury! Débuts du Sudbury Five, à l’aréna de Sudbury... #icino pic.twitter.com/6t1NAqN53G — Frédéric Projean (@FredProjeanRC) November 23, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Bassin de joueurs

Lors de la conférence de presse du printemps 2017 où il avait confirmé la mise sur pied de l’équipe, le propriétaire Dario Zulich avait souligné le nombre élevé de joueurs de basketball dans les écoles secondaires du Nord de l’Ontario.

Ces joueurs présents et passés assistaient en grand nombre au match de jeudi soir dans les gradins.

J’ai joué au secondaire. C’est un sport que j’aime beaucoup parce que le pointage change souvent. Chantal, spectatrice

Tous les billets avaient été vendus pour la première partie à domicile du Five de Sudbury. Photo : Radio-Canada/Frédéric Projean

George Serresse

Le Five compte parmi l’équipe un joueur local, Georges Serresse, qui a grandi à Sudbury.

C’est lui qui a reçu la plus belle ovation lors de la présentation des joueurs.

Son ancien entraîneur du collège Notre-Dame, Paul Gauthier, n’aurait raté pour rien au monde la prestation de son ancien poulain.

Ça fait chaud au cœur qu’un de mes anciens joueurs ait pu se développer et jouer de ce calibre-là. C’était beau à voir. Paul Gauthier, ancien entraîneur de Georges Serresse

Un joueur du Five en action. Photo : Radio-Canada/Erik White

Calendrier

Le Five est maintenant invaincu en trois parties cette saison.

L’équipe disputera son prochain match à Windsor contre l'Express le 28 novembre.

Elle sera de retour à l’aréna du Grand Sudbury le 1er décembre.