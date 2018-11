Trois mois plus tard, il est toujours hospitalisé à la suite d'une lésion cérébrale traumatique. Il ne sait pas comment il s'est retrouvé dans cet état.

La chose la plus difficile, c'est de ne pas savoir. C'est ça le pire. Il ne sera définitivement plus le même , explique Melissa Acheson, la conjointe de longue date de Shawn Hill.

Avant sa chirurgie du cerveau, Shawn Hill jouait de la guitare. Sur cette photo de 2010, il est sur la scène du Bluesfest. Photo : Radio-Canada/Trevor Pritchard

Blessé après une soirée

Plus tôt dans la soirée, M. Hill avait participé à un enterrement de vie de garçon, tandis que Melissa Acheson était resté avec Levi, son fils de 8 ans.

Vers minuit et demi, Melissa Acheson a envoyé un message texte à Shawn Hill, lui demandant quand il serait à la maison. Shawn Hill n'a pas répondu, ce qui ne correspond pas à son caractère a alors jugé Melissa Acheson.

Ses craintes ont été confirmées 90 minutes plus tard lorsque la police d'Ottawa s'est présentée à son domicile en annonçant que Shawn Hill était dans un état critique au campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa.

La première chose qu'il m'a dite c'était : "Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé" Melissa Acheson

À l'hôpital, les médecins ont dit que Shawn Hill avait une fracture à l'arrière du crâne ainsi que des saignements et des ecchymoses à l'avant du cerveau.

Au début, les choses semblaient prometteuses.

Il s'est réveillé le lendemain matin et, cognitivement, il allait bien, se souvient Melissa Acheson. La première chose qu'il m'a dite c'était : "Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé" , poursuit-elle.

Le père de famille savait où il était, ajoute-t-elle, et il était vraiment contrarié d'être coincé dans un lit d'hôpital.

Shawn Hill, qui travaillait depuis près de vingt ans comme chef au pub The Manx, rue Elgin, se plaignait fréquemment de la nourriture de l'hôpital.

Quelques jours après, son taux de sodium a chuté. Et, une dizaine de jours après avoir été transporté à l'hôpital, il est tombé dans le coma.

La suivante, il a eu des convulsions et des accidents vasculaires cérébraux. Un matin, Melissa Acheson a reçu un appel : l'hôpital avait besoin de son consentement immédiat pour procéder à une intervention chirurgicale destinée à soulager un œdème au cerveau.

Je leur ai dit : "Eh bien, je suis en chemin. Je serai là dans environ une demi-heure" et ils ont répondu : Nous n'avons pas une demi-heure."

« Notre meilleure hypothèse »

Voici ce que Melissa Acheson et sa famille ont pu reconstituer de la nuit durant laquelle Shawn Hill a été blessé.

Ils savent qu'un ami de Shawn Hill a appelé un Uber pour qu'il retourne chez lui. Ils savent que le conducteur - que la police a interrogé par la suite - n'a pas pris la bonne rue et que Shawn Hill est sorti de la voiture et a marché vers son domicile.

Ils savent qu'un passant a trouvé Shawn Hill à quelques pâtés de maisons de son domicile, près de l'avenue Carling et du chemin Richmond, et qu'il a appelé le 911. Et ils savent que Shawn Hill avait toujours son portefeuille et son téléphone, ce qui explique pourquoi la police a exclu le fait qu'il puisse s'agir d'un crime.

Outre ces informations, il y a peu de certitudes.

Notre meilleure hypothèse ce serait qu'il soit peut-être tombé du trottoir , assure Melissa Acheson. Mais c'est quelque chose que nous ne saurons jamais.

Après la craniectomie de trois heures - les médecins ont retiré une partie de son crâne et l'ont implantée dans son abdomen, afin de pouvoir éventuellement la remettre en place plus tard - Shawn Hill a été placé dans un coma artificiel.

Ses médecins n'étaient pas sûrs qu'il allait se réveiller, mais Shawn Hill a rouvert les yeux. Il a passé les quelques semaines suivantes dans l'unité des soins intensifs avant d'être progressivement transféré à l'unité de soins continus.

Shawn Hill a gardé des troubles cognitifs de son coma. Melissa Acheson dit qu'il avait du mal à se créer de nouveaux souvenirs et que souvent, il ne savait pas qu'il était à l'hôpital, croyant au contraire qu'il était au travail ou avec son groupe de musique.

Lorsqu'un journaliste de CBC est arrivé dans sa chambre d'hôpital cette semaine, Shawn Hill a parlé brièvement. Il joue de la guitare et regarde la télévision à l'hôpital avec son fils. Il a également exprimé le souhait de reprendre son travail de chef cuisinier.

Personnellement, je suis très optimiste à ce sujet. Je pense qu'il a fait de grands progrès. Je suis sûr qu'il va continuer à le faire , a avancé le père de Shawn Hill, Tom, qui était au chevet de son fils. [Avant], il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Il n'avait pas la force… passer de cela à cette situation en quelques mois, c'est très impressionnant.

Melissa Acheson a tenté de savoir ce qu'il s'était passé la nuit de l'accident de Shawn Hill. Photo : Radio-Canada/Trevor Pritchard

Collecte de fonds

Depuis l'accident de Shawn Hill, Melissa Acheson a pris congé de son poste de gérante dans une épicerie locale. Elle passe maintenant la plupart du temps à s'occuper de leur fils et à soutenir son conjoint.

Cela a suscité des inquiétudes quant à leur sécurité financière. Vendredi soir, un certain nombre de membres du groupe Shawn Hill collecteront de fonds dans la salle de concert de la rue Bank, House of Targ.

Certains de ses collègues du Manx ont aussi ouvert une page GoFundMe. Ils ont récolté 27 000 $ jusqu'à maintenant, soit près de deux fois leur objectif initial.

Cette gentillesse et cette générosité ont aidé Melissa Acheson à se concentrer pour aider Shawn Hill, plutôt que d'être obsédée par ce qui s'est passé cette nuit-là.