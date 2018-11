Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a ordonné, jeudi, à l’entreprise American Iron & Metal Company de cesser ses activités au port de Saint-Jean.

Le ministre Jeff Carr a déclaré que les enjeux environnementaux sur le site préoccupent au plus haut point les membres de son gouvernement.

Le site de l’entreprise a connu plus de 40 explosions dans les 16 derniers mois, et plusieurs dans la dernière semaine. Ces explosions se produisent lorsque les carcasses de véhicules qui renferment encore des carburants, sans que le ferrailleur en soit nécessairement conscient, sont broyés.

Cinquante personnes travaillent sur le site. Photo : CBC/Julia Wright

En plus de la fermeture immédiate, l’arrêté ministériel annoncé jeudi exige également que l’entreprise présente, dans les 60 jours ouvrables, un plan pour faire cesser les explosions et limiter l’impact des vibrations et du bruit excessifs.

M. Carr souligne qu’il est important que les entreprises collaborent avec les autorités, tout en respectant leurs voisins et l’environnement.

L’arrêté demeurera en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

De son côté, le maire de Saint-Jean, Don Darling se dit ouvert au dialogue avec l’entreprise. Si, à court terme, cela peut mettre un terme aux explosions et donner un peu de répit aux citoyens [...], c’est une bonne chose , a-t-il déclaré.

Le président-directeur général de l’entreprise, Herb Black, doit rencontrer les autorités portuaires et de la Ville de Saint-Jean vendredi.