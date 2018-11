Un texte de Boualem Hadjouti

Trois options étaient sur la table pour déterminer l'avenir du CHSLD de Palmarolle.

Démolir et reconstruire un nouveau bâtiment, le statu quo, c'est-à-dire que les résidents demeurent aux CHSLD de Macamic et de La Sarre ou bien développer une Maison des aînés.

Les citoyens ont opté pour la dernière proposition, les deux premières étant trop couteuses et longues à réaliser selon les explications données par le CISSS.

Guy Fortin du comité citoyen de Palmarolle Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

L'issue de la rencontre réjouit les membres du Comité citoyen de Palmarolle qui défend le maintien du service dans la municipalité.

La population l'accepte parce qu'on veut un délai court et tout de suite un service de proximité, puis on veut un nouveau modèle , a dit Aline Bégin.

On est à travailler quelque chose d'intéressant, c'est un nouveau concept. Ça nous insécurise un petit peu parceque'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va y avoir dedans [...] mais on va travailler [avec le CISSS-AT] pour définir nos besoins , ajoute Guy Fortin.

La mairesse de Palmarolle Louisa Gobeil Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

La mairesse de Palmarolle Louisa Gobeil est également satisfaite du résultat.

On a une clientèle qui était ciblée, et on va avoir pour cette clientèle-là des services de proximité, ça fait de la revitalisation aussi dans le village , dit-elle.

Le projet de 24 places sera réalisé par un entrepreneur privé dans un délai possible de deux ans.

Le président-directeur général du CISSS, Yves Desjardins, dit que le projet touche une certaine catégorie d'aînés.

Une maison pour des personnes âgées avec des problèmes cognitifs bien sûr, mais on veut que cette maison-là soit ouverte sur la communauté, on est ouvert à regarder avec la communauté est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une garderie, un centre de jour pour les aînés , explique Yves Desjardins.

Aline Bégin et Yves Desjardins lors de la rencontre sur l'avenir du CHSLD de Palmarolle. Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

Il a également assuré que ce sont des employés du CISSS qui vont travailler dans la nouvelle Maison des aînés.

Si le projet est accepté par le ministère de la Santé, ça sera une première en Abitibi-Témiscamingue.

Le CISSS promet de présenter des scénarios de travail à la population en janvier prochain.

La CAQ s'est s’engagée à construire 30 Maisons des aînés de 70 à 130 personnes au coût de 1 milliard de dollars dans un premier mandat.