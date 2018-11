Le vétéran de 11 saisons avec les Lions de la Colombie-Britannique incarne et démontre les valeurs remarquables des vétérans canadiens : force, persévérance, courage, camaraderie et implication communautaire.

Le lauréat de cette année a disputé 17 matchs cette saison à la position de centre-arrière. Roland est un joueur travaillant et physique, qui met son corps en jeu et qui joue un rôle de mentor auprès de ses plus jeunes coéquipiers.

Il a travaillé d’arrache-pied et a appliqué sa force et son éthique de travail à un style de jeu physique tout en prenant le temps de guider ses coéquipiers plus jeunes.

Il s’implique notamment auprès de l’organisme Husky House, un centre d’hébergement local pour les jeunes à risque. Il a été l’un des piliers de l’initiative « Be More Than A Bystander » des Lions, qui lutte contre la violence envers les femmes, et il a été un élément clé des programmes « Read, Write & Roar », « Lions Pride » et « Lions in the House » des Lions, pour ne nommer que ceux-ci.

L’année 2018 a été difficile pour Rolly, qui a été le principal aidant de son père Eugène pendant la lutte de ce dernier contre le cancer. Eugène a perdu la vie le 5 septembre, et Roland a démontré une incroyable persévérance et a fait preuve d’altruisme afin de continuer à consacrer son temps et sa passion à ses coéquipiers et à la communauté.

Celui qui a perdu son père au cours des derniers mois est lui-même devenu papa il y a un an. Malgré toutes ses nouvelles responsabilités, il continue à être un meneur positif au sein de la communauté tant en Colombie-Britannique qu’en Alberta.

Le trophée, qui porte le nom de Jake Gaudaur, le commissaire ayant servi le plus longtemps dans l’histoire de la ligue et un distingué vétéran de la Seconde Guerre mondiale, est remis chaque année au joueur canadien de la LCF qui affiche le mieux les attributs dont les vétérans canadiens ont fait preuve en temps de guerre, de conflit et de paix.