Un texte de Charles Beaudoin

La dizaine de citoyens qui ont assisté à la séance de consultation sur le projet de modification de l'immeuble des petites soeurs de la Sainte-Famille jeudi soir se sont plutôt montrés emballés par le projet piloté par Services immobiliers First, qui avait déjà été l'objet d'une séance d'information publique en juillet dernier.

Le projet est super parce que la bâtisse, actuellement, si personne ne met de l'argent dessus, elle va tomber en ruine , se réjouit de son côté le citoyen Yves Phaneuf.

Le couvent ne sera pas perdu, il va être revalorisé et c'est un des beaux bâtiments patrimoniaux de la Ville de Sherbrooke. Tout de suite quand on est sur le pont Jacques-Cartier, c'est une vision extraordinaire. Mes filles appelaient ça le château quand elles étaient petites et ce serait dommage qu'il soit perdu [...] Le projet est bien fait, parce qu'on ajoute des logements, des batiments, mais on ne touche pas au résidentiel qui existe déjà. Il n'y a personne qui va être impacté , mentionne Caroline Roberge, qui demeure à proximité du futur quartier.

Une dizaine de citoyens assistent à la consultation publique de la Ville de Sherbrooke au sujet de la modification de l'immeuble des Petites soeurs de la Sainte-Famille. https://t.co/G2z0bjmoUf. #rces pic.twitter.com/XoHdUO2mHN — Charles Beaudoin (@ChBeaudoin) November 22, 2018

Le projet des promoteurs Christian St-James et Matthieu Cardinal fait partie des rares à avoir obtenu pareil accueil de la part de la population au cours des derniers mois.

On est très heureux, surtout qu'on le fait pour les gens de Sherbrooke. Qu'ils nous disent qu'ils sont fiers, pour nous, on en est très heureux, donc on continue et on va de l'avant , note Matthieu Cardinal.

On est toujours sur nos quatre grands thèmes qui sont la protection du mont Bellevue, la promotion de la mobilité durable, la réhabilitation de l'axe Galt et Jacques-Cartier Sud et la protection de la maison générale des petites soeurs de la Sainte-Famille. On reste concentré sur ces grands thèmes-là et c'est ce qui semble plaire à la population , ajoute-t-il.

Onze ajustements, comme la réduction du nombre d'étages de certains bâtiments et la création d'un mur végétal pour caché le stationnement étagé, devront être apportés aux structures pour que le projet soit éventuellement accepté par la Ville de Sherbrooke, des ajustements qui « n'ont rien de substanciel », au dire de M. Cardinal.