Un texte de Jean-Philippe Nadeau

C’est un témoin hostile de la Couronne qui témoigne au second procès de Christopher Husbands. Robert Cada reconnaît à la barre des témoins qu’il a bien un passé criminel. « Je sortais de prison ce matin-là, parce qu’on avait fait erreur sur ma personne. »

Il affirme qu’il avait décidé d’aller voir des amis dans le quartier Regent Park qu’il habite avec sa mère, parce que celle-ci s’était absentée et qu’il ne pouvait la voir.

Il avoue que les deux amis en question sont Nixon Nirmalendran, l’une des deux victimes, et son frère Nissan ainsi que la seconde victime, Ahmed Hassan. Robert Cada explique que son groupe avait décidé d’aller manger au Centre Eaton en cette fin d’après-midi.

Il ajoute qu’il connaît Christopher Husbands depuis plusieurs années. « Nous étions amis depuis l’école », poursuit-il, mais sans préciser l’origine de leur amitié.

La fusillade du 2 juin 2012 au Centre Eaton de Toronto a fait deux morts. Photo : La Presse canadienne/Victor Biro

Robert Cada, qui a le crâne rasé et porte un bouc au menton, ne le reconnaît toutefois pas sur les captures d’images de vidéo que la Couronne lui montre sur grands écrans... il ne se reconnaît pas lui-même non plus. Il avait les cheveux plus longs à l’époque.

Robert Cada est en outre incapable d’identifier ses quatre amis sur les enregistrements vidéo du Centre Eaton du centre-ville.

La Couronne tente de rafraîchir sa mémoire à maintes reprises, en lui faisant relire son témoignage au premier procès. Elle lui suggère en outre qu’il était le meilleur ami de Nixon Nirmalendran, ce qu’il a nié.

Le jury est au courant qu’il s’agit du second procès de Christopher Husband, mais pour des raisons d’impartialité, il n’a jamais été mis au courant du verdict ni des raisons pour lesquelles l’accusé est jugé pour la seconde fois.

Robert Cada affirme donc qu’il a vu un individu « louche », dont il ne se souvient plus du sexe, se tenir au pied des escaliers roulants, lorsqu’il est descendu avec ses amis pour aller manger au sous-sol du Centre Eaton.

« C’était une personne de couleur, elle faisait un pas à droite et à gauche et elle nous a dit « Eh, comment ça va? » Robert Cada admettra lors du contre-interrogatoire qu’il s’agissait bien d’un homme noir.

C’est à cet instant que Robert Cada explique à la cour qu’il s’est mis à fuir lorsqu’il dit avoir vu la personne en question chercher quelque chose dans la pochette de son sac, sans jamais avouer qu’il s’agissait d’une arme à feu.

Lors du contre-interrogatoire, la défense a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’une fusillade d’une telle ampleur ait pu effacer la mémoire du témoin et elle lui rappelle son passé criminel pour discréditer son témoignage aux yeux du jury.

La défense n’hésite pas non plus à lui montrer des photos de lui dans sa fuite vers un magasin de sport. Elle lui rappelle qu’il avait une coupure sur l’arcade sourcilière, laquelle est visible sur la photo.

« Ce n’est pas moi sur ces photos », souligne Robert Cada qui admet néanmoins qu’il a bien couru dans la boutique et qu’il est sorti à l’extérieur dans la ruelle par la porte des inventaires. « Je ne suis même pas sûr que nous étions au Centre Eaton », ajoute-t-il.

L’amnésie de Robert Canada n’a jamais expliqué au cours des échanges, mais on comprend qu’il semble observer un code du silence propre au gang auquel il appartient. La Couronne n’a pas expliqué non plus l’étrange coïncidence qui a fait en sorte que l’accusé et ses présumées victimes étaient présents ce soir-là en même temps et au même endroit au Centre Eaton.

La présence policière autour du Centre Eaton, le jour de la fusillade Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Lors du contre-interrogatoire, la défense a dit ne pas croire qu’une fusillade d’une telle ampleur ait pu effacer la mémoire du témoin.

Elle accuse Robert Cada de mentir et lui rappelle que l’une des victimes, Nixon Nirmalendran, lui a même ordonné de tirer sur son client. « Je n’ai jamais entendu pareille chose, je ne sais même pas s’il était lui-même armé », conclut-il.

L’avocat de l’accusé laisse en fait entendre que son client n’a ouvert le feu que par légitime défense. Son client reconnaît d’ailleurs que c’est lui qui a tiré sur le groupe, parce qu’il avait été victime d’une attaque au couteau trois mois plus tôt de la part des mêmes individus qu’il visait le soir de la fusillade.

Une fois le témoin sorti, le juge a rappelé aux jurés qu’il arrive parfois que des individus qui ont été libérés sous caution brisent les conditions de leur libération comme leur couvre-feu, sans toutefois faire référence à Robert Cada dont le dossier criminel a été mentionné lors des plaidoiries.

La Couronne a ensuite appelé en fin d’après-midi LaChelle John, l’ancienne petite amie de Christopher Husbands qui était en sa compagnie dans l’aire de restauration du Centre Eaton le soir du 2 juin 2012.

La femme de 27 ans explique qu’elle fréquentait Christopher Husbands depuis environ un an lorsqu’elle a été témoin de la fusillade. Elle affirme qu’elle est au courant de l’attaque dont l’accusé a été victime en février 2012, mais qu’il ne lui a jamais parlé des assaillants.

« Je ne connais pas les frères Nirmalendran, pas plus que Robert Cada, il ne me parlait jamais de ses connaissances », explique-t-elle à la barre.

Elle se souvient toutefois d’être allée voir son ancien petit ami à l’hôpital et qu’il lui a dit qu’un groupe de cinq ou six individus l’avait attaqué alors qu’il marchait sur le trottoir dans Regent Park.

LaChelle John précise ensuite les raisons pour lesquelles ils sont allés ensemble au Centre Eaton. « Il voulait offrir des patins à glace pour mon fils Achille et il envisageait d’acheter des patins à roues alignées pour que nous puissions aller en faire ensemble, puisque je n’en avais jamais fait de ma vie. »

Elle explique qu’ils sont donc allés dans une boutique d’articles de sport célèbre du Centre et qu’il a bien acheté deux paires de patins et un blouson. Elle souligne qu’ils sont ensuite descendus dans l’aire de restauration pour manger et commander quelque chose pour sa mère qu’elle avait appelée au téléphone.

La Couronne a interrompu son témoignage au moment ou Mlle John allait décrire la scène de la fusillade. Elle lui a demandé de le reprendre vendredi matin pour éviter de lui faire répéter inutilement son récit des événements. Les audiences ont donc été ajournées plus tôt que prévu.