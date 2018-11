Un texte de Karine Lacoste

Dre Lyne Pitre a aussi remporté le Prix de l’ambassadeur du français en médecine Jacques-Boulay qui reconnaît « son engagement indéfectible à la promotion du français en médecine et la reconnaissance par ses pairs ».

« Être Franco-ontarienne et se faire reconnaître par l’Association des médecins francophones du Canada, quand tu sais que 95% des membres sont Québécois, ça me touche vraiment beaucoup », témoigne Dre Pitre, tout de même modeste.

En plus de pratiquer la médecine familiale, Dre Pitre est directrice de l’enseignement médical à l’Institut du savoir Montfort.

Dre Lyne Pitre, directrice de l'enseignement médical à l'Institut du Savoir Montfort. Photo : Radio-Canada

Pour cette Franco-ontarienne, il est important qu’un patient puisse s’exprimer dans sa langue maternelle à son équipe médicale . « Moi je suis francophone, et quand je suis malade, je perds mon anglais », admet-elle.

Pour que ce soit possible, il faut former des médecins et des spécialistes en français et encourager l’usage de cette langue.

« Moi j’ai eu une heure de cours en français en médecine à l’Université d’Ottawa quand j’ai fait mon cours. Maintenant tout est en français », se réjouit Dre Pitre.

Bien que l’enseignement est offert entièrement en français, les ouvrages scientifiques sont généralement en anglais. « Les étudiants en médecine sortent bilingues dans leur vocabulaire médical », explique-t-elle. Ils sont donc prêts à suivre des patients tant en français qu’en anglais.

La Dre Lyne Pitre a créé le programme de résidence en médecine familiale en français à l'hôpital Montfort. Photo : Radio-Canada

Cette femme énergique a su transmettre sa passion à plusieurs générations d’étudiants en médecine au cours des trente dernières années. C’est d’ailleurs elle qui a mis sur pied le programme de résidence en médecine familiale, en français, à l’hôpital Montfort.

Aymen Sellami, qui en est présentement à sa deuxième année de résidence à Montfort a connu Dre Pitre comme étudiant. « Elle a eu un réel impact dans notre formation en médecine. Ça peut se voir par sa passion, par son énergie, par sa positivité », souligne le futur médecin.

Les résidents de 2e année peuvent faire quelques actes autonomes, comme prescrire des médicaments et recevoir des patients en consultations. Photo : Radio-Canada

Dre Pitre était là, en 1997, quand l’hôpital allait fermer. Dre Pitre était là, en 2010, quand l’hôpital a doublé de taille et c’est rendu un hôpital de presque 13 terrains de football de superficie. Aymen Sellami, résident de 2e année, Hôpital Montfort

Dre Pitre travaille maintenant à développer d’autres résidences en français, destinés à la formation des médecins spécialistes cette fois.

« En Ontario, surtout présentement, rien n’est acquis. Je pense qu’il faut toujours être fiers et essayer de faire plus », dit-elle, en faisant référence aux récentes annonces du gouvernement Ford.

Je pense que des fois il faut avoir des petites crises pour nous rappeler comment important que c’est d’être francophone. Ça nous donne un petit peu de jus pour dire ''ok, il faut que je continue''. Dre Lyne Pitre, directrice de l'enseignement médical, Institut du Savoir Montfort

La simulation comme méthode d’apprentissage

À l’Institut du Savoir Montfort, les étudiants en médecine, comme les membres du personnel hospitalier, médecins, infirmières et inhalothérapeutes ont accès à un laboratoire de simulation à la fine pointe de la technologie.

Le laboratoire de simulation de l'Institut du Savoir Montfort permet aux étudiants en médecine de vivre des expériences d'apprentissage fidèles à la réalité. Photo : Radio-Canada

Des mannequins robots y sont utilisés pour reproduire différents scénarios auxquels les apprenants sont susceptibles de faire face dans leur pratique.

« On peut changer leurs signes vitaux, on peut les faire suer, on peut les faire pleurer, ouvrir et fermer les yeux », explique le directeur du Programme de simulation à l’Institut du Savoir Montfort, le Dr Richard Waldolf.

Des caméras et des micros captent tout ce qui se passe au cours des simulations et permettent ensuite aux formateurs de les revoir avec leurs étudiants, et ainsi de faire de la rétroaction très précise.

Les mannequins robotisés de l'Institut du savoir Montfort sont dotés de micros et de haut-parleurs. Photo : Radio-Canada

On peut pratiquer des gestes très techniques, comme l’installation d’une intraveineuse, mais la simulation permet aussi d’améliorer la communication au sein des équipes multidisciplinaires.

« De sentir mon corps trembler, de sentir mon coeur battre la chamade, les émotions sont vraies, véritables. Et là, on apprend au fil des simulations, à gérer tout cela », se souvient Aymen Sellami.

Il est sans équivoque, la simulation est selon lui un atout essentiel à une formation médicale.