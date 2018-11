Certains ont même quitté leurs fonctions avant la fin de leur mandat de quatre ans.

Des membres du Comité consultatif sur la gérance environnementale d’Ottawa ont résumé l’expérience en disant qu’ils se sentaient « sous-utilisés et souvent ignorés » par les conseillers du comité.

Des onze résidents nommés au comité en 2015, seulement cinq personnes y sont toujours, a dit le président Kris Nanda aux conseillers, jeudi.

L’ancienne vice-présidente du comité, Adrienne Yuen, a soutenu qu’au départ, elle était heureuse d’être choisie et qu’elle prenait cette nomination au sérieux. Elle lisait les rapports, prenait part aux réunions et contribuait à l’élaboration de recommandations. Or, elle ne savait jamais ce qui advenait d’elles.

Après que les conseillers eurent négligé de consulter le groupe dans la conception du budget municipal de 2017, Mme Yuen a quitté ses fonctions.

Je suis très intéressée et passionnée par l’environnement et de développement durable, je crois qu’il y a de meilleures façons d’utiliser mon temps. Je ne le referais pas , a-t-elle dit.

Faible rétention

Quatre autres comités gèrent les questions d’accessibilité, des services en français, l’urbanisme ainsi que les arts, la culture et le patrimoine.

Seulement le comité consultatif sur les services en français a retenu tous ses membres originaux au cours du présent mandat.

Mike Nemesvary, un ancien athlète de calibre mondial, a été une voix forte pour la cause de l’accessibilité depuis qu’il est devenu quadriplégique voilà 30 ans. Il n’est pas habitué à lâcher.

Or, M. Nemesvary a affirmé avoir quitté la vice-présidence du comité consultatif sur l’accessibilité l’an dernier parce qu’il croyait qu’il ne faisait qu'avaliser des rapports pour montrer que la Ville avait consulté l’avis d’experts en la matière.

Si nous sommes de vrais conseillers et nous sommes recrutés et qu’ils respectent notre intelligence collective et notre savoir, il doit y avoir plus de redditions de comptes provenant de l’hôtel de ville , a-t-il fait valoir.

Depuis des années

Des élus et des employés municipaux, tout comme des bénévoles, suggèrent depuis des années de changer la façon dont les comités consultatifs fonctionnent.

En 2012, le conseil municipal d’Ottawa a approuvé une refonte majeure, réduisant le nombre de ces comités de 15 à 5, en les alignant mieux aux comités permanents et aux priorités de la Ville.

Ce qu’on a actuellement n’est pas assez bon , a soutenu le conseiller Rick Chiarelli, celui qui fait la liaison entre le conseil municipal et le comité consultatif sur la gérance environnementale.