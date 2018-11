La commémoration débute avec des airs de guitare. Puis tour à tour, des intervenants témoignent de l'importance d'une soirée comme celle-là. C'est le cas de Steve Séguin, intervenant responsable au Partage Saint-François, qui a cotoyé une de ces personnes dont le corps n'a pas été réclamé. On vit plein de choses avec ces gens-là et puis on les perd de vue et on apprend qu'ils sont morts, comme ça, dans l'indifférence totale. Ce moment de recueillement à la cathédrale s'inscrit également dans un cheminement de deuil pour les professionnels qui les croisent dans le cadre de leur travail.

Pourquoi on est ici? Pour leur donner un petit brin de respect et faire du sens à tout ça. Steve Séguin, intervenant responsable au Partage Saint-François

Steve Séguin est intervenant responsable au Partage Saint-François. Photo : Radio-Canada/Emilie Richard

En Estrie, en 2017, ce sont six corps qui n'ont pas été réclamés. Pour cette année, le compte est rendu à trois. C'est troublant de voir qu'il y a des gens, chaque année, qui quittent et que personne autour s'en aperçoit. C'est très troublant comme société. Ça remue et je pense que l'on a un devoir, au moins une fois par année, de penser à ces gens-là , exprime le directeur général de la Coopérative funéraire de l'Estrie, François Fouquet.

En plus de célébrer la vie de ces disparus, la cérémonie a pour objectif de mettre en lumière cette triste réalité. Si on n'en parle pas, on ne sait pas que ça existe. Ces gens-là, ils ont existé et le fait qu'ils sont décédés de cette façon, ça nous interpelle à aller les uns vers les autres , explique Caroline Dostie, responsable de la mission sociale au diocèse de Sherbrooke.

Une cinquantaine de personnes ont pris place à la Basilique-Cathédrale Saint-Michel pour se recueillir. Parmi elles, Nicole Veilleux et son conjoint n'auraient pas voulu être ailleurs en ce jeudi soir. Quand nous, on est dans notre grand confort, c'est difficile de penser que des gens sont seuls, c'est ça qui nous a interpellés , dit-elle.

Assise dans la première rangée, Diane Lévesque a aussi répondu à l'appel. Je ne voudrais pas vivre ce que ces personnes-là ont vécu, c'est important , laisse-t-elle tomber les yeux humides et la voix brisée.

Une chandelle a été allumée à la mémoire de ces oubliés.