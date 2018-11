L'entreprise reçoit un financement de 584 063 $ du Fonds d’investissement dans la transformation des produits laitiers ainsi qu'une aide financière de 300 000 $ du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et Steven Mackinnon, secrétaire parlementaire du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité, en ont fait l'annonce lors d'une conférence de presse, jeudi.

Ce financement aidera la compagnie à acheter et à installer de l’équipement d’automatisation pour optimiser la transformation des produits, améliorer la qualité des produits et accroître la capacité de production, ainsi que des équipements pour la numérisation de la production.

Le député MacKinnon a soutenu que le gouvernement fédéral investit 350 millions de dollars au total pour aider les producteurs et les transformateurs laitiers à demeurer compétitifs et à répondre à la demande de produits de qualité.

Cet investissement comprend un investissement de 100 millions de dollars pour aider le secteur laitier à moderniser ses activités et à diversifier ses gammes de produits afin de saisir les occasions du marché.