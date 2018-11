Un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Le projet pilote, en collaboration avec l'Association canadienne pour la santé mentale, est possible grâce au financement de la Ville de Toronto.

Les groupes du programme Out of the Cold desservent deux genres de population itinérante.

Les personnes qui se trouvent temporairement sans domicile à cause d'une perte d'emploi ou d'un divorce récent et celles qui ne peuvent pas vivre dans les refuges parce qu'elles ont de graves problèmes de santé mentale.

Ces personnes pourront maintenant recevoir de l'aide.

Nos refuges deviendront des centres de soutien pour aider les gens à sortir de l'itinérance et à parvenir à se loger. Aaron Rafi, porte-parole, Interfaith Coalition

Services de santé mentale pour les refuges temporaires du programme Out of the Cold : Beth Sholom/Beth Tzedec

St Brigid

St Aidan Anglican

Yorkminster Park Baptist

First Interfaith

Eastminster United

Blythwood Baptist

Chaque refuge temporaire, situé dans une église ou une synagogue, accueillera deux préposés au service de santé mentale, pendant quatre heures par semaine, au cours des trois prochains mois.

Ils faciliteront la prestation des services de prévention et d'intervention en cas de crise, l'évaluation des besoins individuels et l'orientation vers d'autres ressources importantes telles que le logement.

Cette aide est possible grâce à une subvention additionnelle d'un demi-million de dollars de la Ville de Toronto pour le programme Out of the Cold.

Rien ne garantit toutefois que ce financement supplémentaire sera renouvelé pour les prochaines années.