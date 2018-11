En 2016 ainsi qu’en 2017, il y a eu près de 50 collisions entre des véhicules et des orignaux sur les routes de la province. En 2018, il y en a eu seulement 22, selon des données du ministère des Transports couvrant la période de janvier à septembre.

Une bonne nouvelle qui en cache une moins bonne, selon le président de l’Association des chasseurs et des pêcheurs de Terre-Neuve, Barry Fordham. La population d’orignaux connaît de graves problèmes, dit-il, notamment parce qu’il y a trop de chasseurs.

Si rien n’est fait, la chasse à l’orignal comme on la connaît pourrait disparaître. Barry Fordham, Association des chasseurs et des pêcheurs de Terre-Neuve

Du côté de la province, on se réjouit plutôt de la baisse de collisions entre les véhicules et les orignaux. Selon le ministre des Pêches et des Ressources, Garry Byrne, c’est dû aux efforts du gouvernement pour créer une zone plus sécuritaire sur la Transcanadienne.

Il assure par ailleurs qu’il n’existe aucune preuve appuyant l’idée selon laquelle la population d’orignaux est en baisse.

Il est toutefois normal, selon Garry Byrne, que la population varie d’année en année.

Chaque année, il se passe quelque chose d’incroyable : la naissance de petits orignaux. Garry Byrne, ministre des Pêches et des Ressources de Terre-Neuve-et-Labrador

Et les chiffres qu’il assure avoir en main indiquent que les orignaux se reproduisent à un rythme soutenable à Terre-Neuve-et-Labrador.

Moins de permis de chasse, demande un chasseur

Le chasseur Barry Fordham assure plutôt que le gouvernement ne détient pas un décompte précis du nombre d’orignaux dans la province. On lui donne des chiffres différents - oscillant entre 110 000 et 114 000 - selon l’agence gouvernementale à qui il s’adresse.

Il propose une solution à la chute d’orignaux dans la province : une diminution du nombre de permis de chasse délivrés par le gouvernement.

Il indique que 30 000 permis ont été délivrés en 2017 et 2018. Sur ce nombre, 60 % des chasseurs ont eu une prise.

Il demande que le gouvernement délivre 5000 permis de moins jusqu’à ce qu’il y ait une étude officielle pour déterminer la taille de la population d’orignaux. Ensuite, on pourrait délivrer les permis selon les résultats de cette étude .