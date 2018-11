Un texte de Jean-Philippe Martin

Betts devient le tout premier à mettre la main sur le trophée J.P. Metras trois fois de suite.

L’ailier défensif originaire de Montréal a été honoré lors du Banquet des étoiles canadiennes présenté jeudi soir au Centre Vidéotron de Québec, en marge de la finale de la Coupe Vanier présentée samedi.

Mathieu Betts du Rouge et Or de l'Université Laval a reçu le titre du meilleur joueur de ligne au football universitaire canadien pour une troisième année consécutive. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval/Louis Charland

Betts, qui a aussi été nommé recrue de l’année en 2015, entre ainsi dans l’histoire du sport universitaire canadien, lui qui devient aussi le tout premier à mettre la main sur quatre prix majeurs dans sa carrière.

« Je suis super fier, a commenté le récipiendaire. Il y a trois ans, quand je l'ai remporté pour la première fois, je n'arrivais même pas à y croire. Là, de le remporter trois fois de suite, c'est le travail de beaucoup de personnes mises ensemble, de mes coéquipiers qui sont passés. »

Joueur de quatrième saison, Mathieu Betts a battu le record de la conférence du Québec pour le nombre de sacs du quart en carrière (35,5).

Meneur au pays cette saison avec neuf sacs et 14 plaqués pour des pertes de terrain, le numéro 9 du Rouge et Or a aussi été nommé au sein de la première équipe d’étoiles canadienne pour la quatrième année de suite.

Sinagra, le meilleur

Le quart-arrière Adam Sinagra des Dinos de l’Université de Calgary est reparti avec le prestigieux trophée Hec Crighton, remis au joueur par excellence de la dernière saison.

Le quart-arrière Adam Sinagra des Dinos de l'Université de Calgary a été nommé joueur par excellence de la dernière saison. Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Le natif de Pointe-Claire au Québec a mené les Dinos à une saison parfaite de huit victoires et aucune défaite, mais son équipe s'est inclinée en finale de la conférence de l'Ouest.

Ses 3 233 verges par la passe constituent un nouveau record U SPORTS.

« Je dois dire que c'est doux-amer, a lancé Sinagra après avoir reçu l'honneur. Nous ne voulions pas conclure notre saison comme nous l'avons fait. Néanmoins, c'était une année mémorable. Je suis fier de mon équipe, sans qui j'aurais été incapable d'accomplir une telle chose. »

Sinagra a devancé les quarts-arrière Hugo Richard (Laval) et Tre Ford (Waterloo) ainsi que le receveur Kaion Julien-Grant (St.F.-X.).

Les Mustangs de l’Université Western représentent la meilleure équipe au Canada et leurs succès se sont traduits en honneurs individuels.

Le secondeur Fraser Sopik a été choisi joueur défensif de l'année tandis que le demi défensif Mackenzie Ferguson a reçu le prix Russ Jackson reconnaissant l’excellence au football, dans les études et dans la communauté.

Greg Marshall a quant à lui été nommé entraîneur de l'année pour une deuxième fois en carrière.

Huit joueurs du Rouge et Or parmi les étoiles

Huit membres du Rouge et Or ont été choisis parmi les équipes d’étoiles U SPORTS.

En plus de Mathieu Betts, Vincent Desjardins, autre joueur de l’unité défensive du Rouge et Or, Samuel Lefebvre, Samuel Thomassin et Kétel Assé de la ligne offensive reçoivent aussi cet honneur.

Le quart-arrière Hugo Richard, le botteur David Côté et le secondeur Émile Chênevert ont été sélectionnés au sein de la deuxième formation toutes étoiles.

Vincent Forbes-Mombleau (recrue de l’année) et Glen Constantin (entraîneur de l’année) étaient aussi en nomination.

Récipiendaires - Banquet des étoiles canadiennes U SPORTS TROPHÉE HEC CRIGHTON (joueur par excellence) : Adam Sinagra, Calgary

(joueur par excellence) : Adam Sinagra, Calgary TROPHÉE DES PRÉSIDENTS (joueur défensif) : Fraser Sopik, Western

(joueur défensif) : Fraser Sopik, Western TROPHÉE J.P. METRAS (joueur de ligne) : Mathieu Betts, Laval

(joueur de ligne) : Mathieu Betts, Laval TROPHÉE PETER GORMAN (recrue de l’année) : Tyson Philpot, Calgary

(recrue de l’année) : Tyson Philpot, Calgary PRIX RUSS JACKSON (excellence football, études et communauté) : Mackenzie Ferguson, Western

(excellence football, études et communauté) : Mackenzie Ferguson, Western TROPHÉE FRANK TINDALL (entraîneur de l’année) : Greg Marshall, Western

(entraîneur de l’année) : Greg Marshall, Western PRIX GINO FRACAS (entraîneur adjoint bénévole) : Peter Regimbald, Concordia

