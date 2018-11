C’est la députée Nahanni Fontaine qui est à l’origine de ce projet de loi de l’opposition sur l’accès sécuritaire aux services d’interruption volontaire de grossesse. Elle propose d’établir des zones autour des cliniques d’avortement et des hôpitaux qui seraient interdites aux manifestants.

Par exemple, le projet de loi détermine qu'il serait interdit :

de tenter de persuader une personne de s'abstenir de recourir à des services d'interruption volontaire de grossesse;

d'exécuter des actes de désapprobation dans une zone d'accès;

d'observer de façon continue ou répétée des personnes dans une telle zone.

La zone comprendrait, en plus du terrain de la clinique, l'aire située dans un rayon de 50 m des limites du terrain, ou à toute autre distance prescrite ne dépassant pas 150 m.

Nahanni Fontaine estime que cette loi permettrait de lutter contre le harcèlement et les abus. Elle dit que des médecins et infirmières du Manitoba ont déjà été victimes de violence anti-avortement.

Le Manitoba pourrait rejoindre d’autres provinces qui ont déjà légiféré à ce sujet. Le gouvernement de l'Ontario a adopté une loi, il y a un peu plus d’un an, à la suite de cas de harcèlement et l'Alberta a également adopté récemment une loi similaire.