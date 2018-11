« Un moment donné, quand tu ouvres le frigo et qu'il n'y a plus rien, tu n'as pas le choix. »

Cela peut arriver à n'importe qui de toucher le fond du baril. Jean-François Thibault l'a fait avec fracas, et publiquement.

Après la diffusion d'images de lui consommant de la drogue, en 2016, il a perdu son emploi d'attaché de Denis Coderre, maire de Montréal à l'époque.

Jean-François Thibault s'est impliqué auprès de Jeunesse au Soleil après avoir reçu son aide. Photo : Radio-Canada

« Il y a deux ans, j'avais 62 ans, alors j'ai fait un Rob Ford de moi-même [...] J'ai tout perdu : mon emploi, mes amis, mon réseau de contacts. Alors finalement, on part de haut, puis on descend très bas », raconte M. Thibault.



« C'est là que tu piles sur ton orgueil et que tu t'en vas voir dans le communautaire ce qu'ils peuvent faire pour toi. Je ne connaissais pas ça du tout, ce n'était pas mon milieu! », ajoute l'ex-attaché politique.

Sans trop parler de sa mésaventure, Jean-François Thibault a voulu être autour de la table pour le lancement de La grande guignolée 2018.

L'objectif : faire mieux qu'en 2017. La grande guignolée avait alors permis d'amasser plus de 3 millions de dollars, mais la moitié des organismes ont tout de même connu une pénurie de denrées.

Une dizaine de vedettes se feront la voix des médias pour solliciter la générosité du public et des donateurs.

Des centaines de bénévoles se préparent à recueillir dons et denrées non périssables, le 6 décembre.



« Ce n'est pas toujours les mêmes personnes, mais il y a toujours des situations de pauvreté – malheureusement, c'est souvent avant Noël. On l'a vu il n'y a pas longtemps, des mises à pied majeures, donc des gens qui allaient bien et qui se retrouvent dans la précarité », explique la porte-parole de l'organisme Jeunesse au Soleil, Ann St-Arnaud.

« C'est fragile, ça touche tout le monde. Moi, il m'est arrivé quelque chose de spécifique, mais ça peut être perdre un emploi [...] Une entreprise fait des mises à pied, et tu te retrouves tout seul avec rien », résume Jean-François Thibault.

Avec les informations d'Anne-Louise Despatie