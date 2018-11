Les vaccins sont en rupture de stock, ce qui occasionne bien des problèmes.

Il n’est pas disponible depuis plusieurs semaines. On m'a dit que c'est depuis le mois de septembre qu'il n'est pas disponible. On n'est pas capable de répondre à la demande par rapport à la vaccination voyage. Les gens se font vacciner avec ça pour partir en voyage , explique David Lapierre, propriétaire du Familiprix Lapierre et Tremblay.

Il est recommandé de se faire vacciner contre l'hépatite A et l'hépatite B lorsqu'on voyage, surtout lorsqu'on choisit des destinations soleil.

C'est des virus. C'est une maladie virale qui va infecter le foie. C'est une maladie qui peut endommager le foie, donc c'est clair que ce n'est pas un organe qu'on veut qui soit défaillant , ajoute le pharmacien.

Si pour les adultes il est compliqué de se faire vacciner en moment, il faut savoir que beaucoup d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ont déjà été vaccinés en raison d'une vaste campagne faite par Québec.

Les nourrissons, eux, sont maintenant vaccinés contre l'hépatite B dès la naissance.

D’après les informations de Mélissa Savoie-Soulières