Un texte de Maya Arseneau d’après le reportage de Michel-Félix Tremblay

Cette nouvelle technologie mise en place par Mérinov permet de détecter les baleines de nuit comme de jour, et même lorsque le brouillard se lève.

Charlène Dupasquier, observatrice au Réseau d’observation des mammifères marins, explique qu’il plus difficile pour les observateurs à l’oeil d’effectuer le travail sous certaines conditions.

C'est sûr que nous, en tant qu'observateurs de mammifères marins, on est limités beaucoup plus rapidement que la caméra. On s'est rendu compte qu'à une brume, une brume légère, on est capable de voir super bien l'environnement alors que l'observateur de mammifères marins ne peut déjà plus observer , affirme-t-elle.

Le fonctionnement

Élaborée à la base pour la recherche de personnes tombées à la mer, cette caméra détecte la température de tout ce qui se trouve en avant d’elle, plutôt que de détecter la lumière comme les observateurs le font à l’œil.

Ça nous permet, par exemple, de voir les souffles qui sont très chauds qui sortent du mammifère marin. Chloé Martineau, professionnelle de recherche, Mérinov

Le grand avantage de pouvoir détecter la chaleur est que celle-ci crée un grand contraste avec l’eau froide, tant de jour que de nuit, comparativement à l’observateur visuel qui ne voit que de jour.

La sauvegarde des espèces en péril

Le bruit causé par les chantiers ainsi que le trafic maritime sont deux causes de plus en plus ciblées en ce qui concerne le déclin de la population de bélugas.

Selon Chloé Martineau, la caméra thermique développée pourrait faire partie de la solution.

C'est sûr que c'est un rêve [aider bélugas] Chloée Martineau, professionnelle de recherche à Mérinov

Bien que les analyses n’ont pas toutes été effectuées pour assurer que cette technologie est « géniale », Chloé Martineau estime qu’il s’agit d’un bon pas de franchit.

C'est un bon début, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire avant d'en arriver à un outil complètement autonome, mais en ce moment c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait avant , soutient-elle.

L’installation de la caméra dans les navires

À l’heure actuelle, cette caméra thermique permet la détection de mammifères marins dans un chantier de dragage.

Pour la chercheure, l’objectif ultime serait l’installation de ce genre d’outil à même les navires.

Est-ce qu'on pourrait mettre cette technologie sur des bateaux pour essayer d'éviter des collisions? Moi je pense que oui et c'est ça qu'on veut faire, c'est ça qu'on va être capable de faire, je pense, dans un avenir assez proche , explique-t-elle.

La suite du projet

Pour la prochaine étape, Mérinov doit mettre au point la caméra thermique pour que la Société des traversiers du Québec (STQ) puisse en faire l’utilisation sur tous ses chantiers.

Le PDG de la STQ, François Bertrand, affirme que le projet est encore très peu avancé malgré que cette technologie soit assez performante.

On n’est pas encore dans un état final pour dire que le produit est adéquat, mais les indications que nous avons sont plutôt favorables, et on n'a rien vu de tel ailleurs au Canada de ce genre d'initiative , soutient-il.

Ultimement, Mérinov devra poursuivre la recherche encore un certain temps pour convaincre Pêches et Océans Canada que la technologie est fiable.