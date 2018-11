Un texte de François Vigneault

Dans son énoncé économique déposé mercredi, le ministre des Finances fédéral, Bill Morneau, a manifesté son intention d'offrir 595 millions de dollars au cours des cinq prochaines années à l'industrie médiatique qui éprouve des difficultés.

Cette aide passe entre autres par la création d'un crédit d'impôt sur la masse salariale liée au contenu d'information journalistique. Le gouvernement prévoit aussi un second crédit d'impôt pour les consommateurs qui s'abonnent à des médias numériques.

Francis Sonier, éditeur et directeur général de L'Acadie Nouvelle et président de l'Association de la presse francophone. Photo : Radio-Canada/François Vigneault

Francis Sonier est éditeur et directeur général de L'Acadie Nouvelle. Bien que plusieurs détails restent à être précisés d'ici le prochain budget fédéral au printemps, il se réjouit de cette annonce.

On voit des chiffres, des chiffres globaux pour le moment, mais on se dit "okay, il y a un message qui passe, il y a des démarches plus concrètes qui sont annoncées".

Celui qui est aussi président de l'Association de la presse francophone qualifie l'annonce d'encourageante pour l'industrie.

Oui c'est un soulagement à quelque part parce que la situation ne peut pas perdurer très très longtemps pour certains journaux et je pense que l'aide arrive à point , ajoute-t-il.

Martin Roy, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de L'Acadie Nouvelle. Photo : Gracieuseté

Le président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de L'Acadie Nouvelle, Martin Roy, croit que l'annonce du fédéral envoie un signal fort et démontre que leurs revendications ont été entendues.

Cela favorisera grandement le maintien des emplois ainsi que des investissements pour assurer la pérennité du journal à plus long terme, ainsi que sa transition déjà amorcée vers le numérique , fait-il savoir.

Pour L'Acadie Nouvelle et pour bien d'autres journaux à travers le pays, le défi financier est de taille en raison, notamment, de la baisse de la publicité nationale.

En début d'année, la direction du seul quotidien francophone au Nouveau-Brunswick a dû prendre des décisions difficiles. Elle a supprimé deux postes : un poste de responsable des contenus et l'autre à la production publicitaire, et a suspendu temporairement sa contribution au fonds de pension des employés. Francis Sonier estime toutefois que l'entreprise est en meilleure posture qu'il y a un an.

On a pris des mesures en début d'année pour ne pas se retrouver dans l'eau chaude en fin d'année et je pense qu'on a eu raison de le faire parce qu'on va terminer l'année 2018 d'une belle façon , précise Francis Sonier qui s'attend à compléter l'année avec un léger surplus financier.

Le rétablissement de la contribution de l'employeur au fonds de pension des employés fera partie des prochaines discussions entourant le renouvellement de l'entente collective qui se terminera à la fin de l'année.

Acheter les médias

En ce qui concerne la position du Parti conservateur fédéral qui qualifie l'aide du gouvernement libéral de tentative d'acheter les médias, Francis Sonier avait une réponse toute prête.

Radio-Canada reçoit une grande partie de son financement du gouvernement fédéral et jamais on ne dira que Radio-Canada est biaisée.

Il pousse d'ailleurs sa réflexion un plus loin.