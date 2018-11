Un texte de Marie Chabot-Johnson

Considérés comme étant des films de série B, les six longs métrages américains de la série Sharknado connaissent un certain succès depuis la première parution en 2013. Plusieurs jeux vidéo ont été créés à partir de cet univers, mais Sharknado: Eye of the Storm est le premier qui a été conçu en réalité virtuelle. Ce dernier appartient à Autumn VR, mais a été produit en Saskatchewan par Melcher Studios.

Ces nouveaux équipements de plateformes interactives aideront à faire connaître la Saskatchewan encore plus. Dwayne Melcher, président de Melcher Studios

Une version pour PlayStation devrait être offerte avant Noël. Photo : Autumn VR

Compte tenu de la popularité de la série de films à travers le monde, ce jeu vidéo représente une percée mondiale dans l’industrie de la réalité virtuelle pour l’entreprise saskatchewanaise, dit son président, Dwayne Melcher.