Sur le chantier de l'autoroute Henri-IV, on n'enregistre pas de retard pour l'instant, mais le marquage de la chaussée est difficile. Le marquage temporaire ne résiste pas aux intempéries.

L'autoroute Laurentienne sera ouverte à trois voies vers la fin de novembre ou au début de décembre comme prévu.

Du pavage temporaire a cependant dû être appliqué sur une longueur de 180 mètres en raison de l'arrivée précoce de l'hiver. Une nouvelle couche de bitume devra être appliquée l'an prochain.

À la maison Lauberivière, on ne dénote pas une pression accrue pour les services d'hébergement. Le taux d'achalandage augmente depuis deux ans, et ce, été comme hiver.

« On ne voit pas d'augmentation à cause du froid, par contre les conditions de survie à la rue dans des contextes comme ça sont extrêmement préoccupantes », explique le directeur général, Éric Boulay.

Lauberivière ouvrira au 1er décembre un café de nuit de 23 heures jusqu'à 7 heures du matin pour accueillir ceux qui n'ont pas eu de lits. Du café, du bouillon chaud et des collations y seront offerts.

Chargée, mais pas exceptionnelle

Le CAA a enregistré plus de 1200 appels pour des services de dépannage jeudi. Un nombre qui se situe à 3000 par jour lors des froides températures de janvier.

L'organisme indique que l'été chaud a entraîné une détérioration plus rapide des batteries de voiture et la chute actuelle du mercure fait flancher les plus vulnérables.

Même si la journée n'était pas trop achalandée, le CAA a mobilisé plus d'employer pour faire du rodage en prévision des grands froids hivernaux.