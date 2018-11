Le Canadien qui vit aujourd'hui dans le sud de la Californie a notamment dessiné la scène où Ralph joue sur une tablette pour nourrir des lapins et des chats virtuels avec des crêpes et du lait frappé.

Il a aussi dessiné Mulan, une héroïne de Walt Disney, qui fait son retour dans ce film aux côtés des célèbres princesses Cendrillon, Blanche-Neige, Ariel et d’autres.

Benson Shum a eu l’occasion de rencontrer l’actrice qui fait la voix de Mulan, Ming-Na Wen. Il estime que cela l’a aidé à donner de la personnalité à la guerrière.

Parfois, un plan de deux secondes nécessite deux semaines de travail, ce qui peut éroder la motivation, reconnaît-il.

Quand tu vois les personnages prendre vie, tu retrouves ton enthousiasme. Ce n’est plus un objet statique. Benson Shum, dessinateur d’animation

Le film Ralph brise l'Internet est la suite de Les mondes de Ralph, sorti en 2012. Il raconte les aventures de Ralph La Casse et son amie Vanelloppe, qui explorent le monde d’Internet, une ville colorée et chaotique chargée de panneaux lumineux et de publicités.

Avant d'en arriver à contribuer à ce film, Ben Shum a connu des hauts et des bas, puis il a travaillé sur le film La reine des neiges. De passage dans sa ville natale, il confie : À l’époque, il y avait peu de studios. J’aime voir grandir la ville de mon enfance. Aujourd’hui il y a beaucoup d’artistes incroyables ici.

Vancouver est une destination de choix pour les studios d’animation et d’effets spéciaux. La métropole britanno-colombienne en compte une soixantaine.