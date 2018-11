Un texte de David Rémillard

Lancée il y a trois semaines par la Coalition citoyenne pour la sauvegarde de la pointe d'Argentenay, une pétition en ligne a jusqu’ici récolté près de 2500 noms, soit cinq fois plus que le nombre d’habitants à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans.

Les signataires réclament une protection intégrale du secteur situé à l'extrême est de l'île.

« Le projet Huttopia constitue un développement commercial d’importance dans une zone jusqu’ici considérée comme protégée. Un “resort” dans une aire de conservation », dénonce la Coalition dans le texte accompagnant sa pétition.

« Les valeurs écologique, agricole, patrimoniale, historique, archéologique et emblématique de la pointe d’Argentenay nécessitent qu’on se soucie de sa protection », ajoute-t-on.

L’endroit abrite « un écosystème forestier exceptionnel d’une grande rareté », selon Conservation de la nature du Canada. L’organisme à but non lucratif y a acquis un lot de 14 hectares, il y a cinq ans, dans le but de le préserver.

Huttopia, une entreprise française, lorgne 21,7 hectares du lot voisin appartenant aux Scouts du District de Québec.

Si le projet va de l’avant, l’entreprise louerait l’espace en vertu d’un bail emphytéotique d’une durée de 50 ans, a confirmé Alexandre Ménard, directeur des Scouts du District de Québec.

L'approche d'Huttopia envers les scouts a eu lieu en 2016. Les représentants souhaitaient alors acheter le terrain totalisant une trentaine d'hectares, mais le conseil d'administration des Scouts du District de Québec a refusé.

« Il y a eu une série de rencontres », a expliqué M. Ménard, pour finalement en arriver à une entente de projet. M. Ménard précise qu'une clause sera intégrée au bail exigeant que « le terrain soit remis tel qu'il était ».

Durant le bail, les scouts conservaient le tiers de leur territoire pour leurs activités.

Camping de luxe

Les espaces de villégiatures Huttopia misent surtout sur le « glamping », ou camping de luxe, en offrant des hébergements de prêt-à-camper incluant tous les accessoires et services.

Comme c’est le cas pour le village Huttopia de Sutton, seul autre aménagé au Québec, on prévoit pour la pointe d’Argentenay la construction de chalets de bois sur pilotis et l’aménagement de dizaines de tentes sur base de bois protégée d’une toile, elles aussi toutes équipées.

En ajoutant la trentaine de sites de camping conventionnels projetés, il y aurait un peu plus de 125 espaces à louer.

Le nouveau village comprendrait de grandes tentes en toile et des chalets sur pilotis. Photo : Huttopia

La MRC de l’Île d’Orléans et la municipalité de Saint-François, qui y voient des retombées économiques importantes, soutiennent le projet. Elles sont même codemandeurs aux côtés d’Huttopia devant la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).

En vertu du zonage, celle-ci est chargée d’accorder ou non une exception à Huttopia pour y tenir des activités autres que l’agriculture.

Un avis préliminaire rendu cet été par la CPTAQ laisse croire que le projet sera accepté, puisqu’il est « peu susceptible d’avoir des conséquences négatives substantielles sur les activités agricoles » du secteur, peut-on y lire. La décision finale sera connue en 2019, possiblement au printemps.

Selon des documents remis à la CPTAQ, la capacité d’accueil de l’espace de villégiature envisagé par Huttopia pourrait atteindre jusqu’à 500 personnes.

Selon des plans préliminaires et des informations obtenues de l'entreprise, les visiteurs auraient accès à une piscine chauffée, un restaurant, un bar, un dépanneur, une terrasse ainsi qu'une aire de jeux pour enfants. S’ajoutent les résidences du personnel, l’aqueduc, un système de traitement des eaux usées et des stationnements.

Les chemins déjà aménagés par les scouts seraient conservés, mais d’autres seraient à bâtir. Une zone tampon serait conservée entre le site et les terres agricoles voisines.

La CPTAQ interdit par ailleurs à Huttopia de développer des installations dans un secteur où se trouve une érablière.

Pas règlementaire

Caroline Roberge, résidente de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans et avocate, fait partie du groupe menant la charge au sein de la coalition citoyenne.

« On parle d’un aménagement avec un déboisement minimal. Mais pour construire 125 emplacements, il va y en avoir quand même de la coupe d’arbres », a-t-elle commenté, dénonçant du même souffle l’absence d’études d’impacts indépendantes.

Mme Roberge soutient que le projet d’Huttopia va à l’encontre des réglementations de zonage de la municipalité, qui selon son analyse, n’autorisent que le camping rustique et non l’implantation de tout un village récréotouristique.

La municipalité « a adopté une nouvelle définition de camping rustique » dans laquelle « ils ont mis les activités qu'Huttopia projette », poursuit-elle.

Ils ont interprété de manière large les dispositions sur les droits acquis pour permettre le projet. Caroline Roberge, avocate et membre de la Coalition citoyenne pour la protection de la pointe d'Argentenay

« C’est une entreprise qui est très écologique, ils ne font rien pour briser ce qui est naturel », a rétorqué Lina Labbé, mairesse de Saint-François.

Elle soutient que le projet est en conformité avec la réglementation, bien qu'elle admette que celle-ci a été modifiée pour accommoder Huttopia.

Mme Labbé a enjoint la Coalition à rencontrer les représentants du promoteur avant de poursuivre sa contestation. Une rencontre était prévue à l’agenda cette semaine entre les deux parties, mais a dû être reportée.