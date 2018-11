Pour ces apprentis musiciens, qui ont entre sept et 11 ans, la formation est offerte gratuitement. Ils doivent assister aux cours cinq jours par semaine à raison de deux heures par soir, après les heures normales de classe. Ils y apprennent le chant et la musique, dans une ambiance amusante et sans pression.

Elyanna Gosselin, une élève inscrit au programme BOOM de l'OSTR. Photo : Radio-Canada

J’adore BOOM, j’aime la musique, le violoncelle, la flûte et le chant. Elyanna Gosselin

La directrice de l'école Saint-Paul, Manon Rocheleau, a suivi deux enfants qui participent au programme BOUM. Elle constate que, grâce au programme, leur concentration et leur capacité d'écoute ont augmenté. « Leur faire découvrir des aspects d’eux qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils relèvent des défis, c’est sûr que ça nourrit l’estime de soi », se réjouit-elle.

Jeremiah Bukasa, un élève inscrit au programme BOOM de l'OSTR. Photo : Radio-Canada

Mon père est fier de moi. Des fois, il m’encourage à rester concentré. Jeremiah Bukasa

Avec ce projet, Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR, vise la transformation sociale par la musique. « Depuis que je suis arrivée à Trois-Rivières en 2013, il y a de moins en moins de musique dans les écoles, donc je me disais, il faut faire quelque chose. Le fait de travailler en parascolaire, ça fait toute la différence. »

À la recherche de partenaires

L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières est pionnier au Québec avec ce programme. La directrice de l’OSTR s'est inspirée de programmes semblables à Winnipeg et Edmonton. D’autres écoles de la région pourraient emboîter le pas au cours des prochaines années.

Natalie Rousseau, directrice générale de l’OSTR, vise la transformation sociale par la musique. Photo : Radio-Canada

« Le financement du programme, dans une année, ça coûte environ 65 000$, explique Nathalie Rousseau, donc c’est un montant qui va devoir être récurrent et augmenté. Nous, on cherche toujours des donateurs privés, plus de fondations, on va aussi commencer à aller voir dans les différents ministères. »

Les élèves se produiront à la salle J.-Antonio-Thompson lors du prochain concert de l'OSTR, « Noël au fil des siècles », samedi le 15 décembre à 20 h.