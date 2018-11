Les suspects doivent faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic et de complot au palais de justice de Joliette.

Éloïse Cossette, de la Sûreté du Québec (SQ), a précisé que ce groupe avait la capacité de produire à grande échelle des stupéfiants et d'approvisionner plusieurs organisations criminelles. L'enquête les concernant a débuté en mars 2018. Des perquisitions au cours desquelles d'importantes quantités de drogue ont été saisies ont suivi en mai.

C'est l'Escouade nationale de répression contre le crime organisé (ENRCO) qui a procédé à l'arrestation des cinq suspects.

Les perquisitions réalisées en mai avaient notamment permis la saisie de plus de 1,7 million de comprimés de méthamphétamine, d'environ quatre kilogrammes de cocaïne, de près de 114 kilogrammes de méthamphétamine permettant de produire entre 20 000 et 25 000 comprimés par kilogramme, de même que de presses à comprimés et de l'argent.