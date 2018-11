Devant la presse et les caméras, le président des États-Unis, lisant un texte écrit, a exprimé sa « profonde gratitude » et celle de sa femme Melania pour les « sacrifices extraordinaires » des militaires pour défendre le pays.

Adoptant rapidement le mode de l'improvisation, Donald Trump, qui était à sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, a pourfendu le système de justice et les migrants, vantant au passage l'économie américaine.

Il a comparé la lutte des militaires contre le terrorisme à ses efforts pour empêcher un groupe de migrants d’entrer illégalement aux États-Unis. « Dans beaucoup de cas, ce ne sont pas des gens bien. Ils sont mauvais », a-t-il soutenu.

Le président a profité de l'appel pour critiquer, comme il l'a fait au cours des derniers jours, la Cour d’appel fédérale du 9e circuit, la comparant à une « épine dans le pied ». Plus tôt cette semaine, ce tribunal a suspendu son décret présidentiel limitant le droit d’asile.

« C'est une chose terrible quand les juges s'ingèrent dans la protection du pays, quand ils vous disent comment protéger votre frontière. C'est une honte », a martelé le locataire de la Maison-Blanche aux hauts gradés militaires, jeudi.

Dans un geste inusité, le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts, a rabroué le président sur ce sujet, mercredi, défendant l'indépendance de la justice américaine.

Louangeant ses propres politiques commerciales, Donald Trump a également accusé « chaque nation du monde de profiter » des États-Unis.

Le président a ainsi repris plusieurs de ses thèmes de prédilection. Ses critiques détonnent en ce jour de l'Action de grâce, habituellement propice à une trêve politique. Traditionnellement, le président, qui est le commandant en chef des forces armées, profite de cette célébration pour appeler les troupes déployées à l’étranger, centrant son message autour du service rendu à la nation.

Après l’appel, Donald Trump a répondu à de nombreuses questions des journalistes.

Il a notamment menacé de fermer temporairement « toute la frontière » avec le Mexique si ce pays perdait « le contrôle » de la situation. Il a aussi répété qu’il avait autorisé les milliers de militaires américains déployés à la frontière sud à utiliser la force létale au besoin.

Le président en a profité pour réaffirmer l’importance des liens stratégiques avec l’Arabie saoudite, même si la CIA, selon plusieurs médias américains, n’a aucun doute sur la responsabilité du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.