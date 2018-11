Un texte de Louis Gagné

La présidente de Fumoir Grizzly, une entreprise établie à Saint-Augustin-de-Desmaures, explique que les PME ont parfois de la difficulté à naviguer parmi les différents programmes gouvernementaux.

Laura Boivin mentionne que les compagnies de taille plus modeste n’ont pas nécessairement sous la main l’ensemble des informations requises pour soumettre une demande d’aide financière.

« Ça demande beaucoup de temps, c'est complexe, et ce qui est aussi complexe, c'est de démêler les différents programmes d'aide financière, ce qui est visé, et de cadrer dans ses demandes-là et faire en sorte d'avoir toute l'information pour pouvoir avoir l'acceptation », mentionne-t-elle.

Simplifier et centraliser

Le président et fondateur du Groupe Optel, Louis Roy, abonde dans le même sens. Il souligne la complexité des critères d’éligibilité des programmes fédéraux.

« Ça fait plusieurs années qu'on parle d'essayer de simplifier ces approches-là puis de centraliser ça, mais il y a beaucoup d'ouvrage à faire », concède l’entrepreneur.

Ça simplifierait beaucoup en fait la vie, surtout pour les PME, à comprendre c'est quoi les leviers qu'elles peuvent utiliser pour se préparer. Louis Roy, président et fondateur, Groupe Optel

14 G$ sur 5 ans

Laura Boivin et Louis Roy font partie des dirigeants d’entreprises qui ont rencontré le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, jeudi à Québec.

M. Garneau était de passage dans la capitale pour expliquer comment le gouvernement Trudeau compte s’y prendre pour contrer les effets de la réforme fiscale du président américain, Donald Trump.

Dans la mise à jour économique qu’il a présentée mercredi, le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé des mesures ciblées pour aider les entreprises à accroître leur compétitivité.

Ottawa prévoit y allouer 14 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années.

Avec les informations de Nicolas Vigneault