« C’est la vieille garde et une vieille école que je croyais fermée. Ce ne sont pas les francophones qui ont élu monsieur Ford. Il ne sent donc pas qu’il a une dette envers eux. Ces gestes font preuve d’une telle fermeture d’esprit », a-t-il déclaré en entrevue avec Catherine Richer pour Le 15-18.

Celui qui a animé l’émission À propos sur les ondes de CBC Radio pendant 30 ans estime que les francophones doivent célébrer leur identité et la chanson francophone.

« Il y a quelques années, la chanson francophone n’avait pas la faveur de la jeune génération, jusqu’à ce que les Daniel Bélanger et Jean Leloup arrivent avec leur folie, leur délinquance et aussi que les FrancoFolies montrent que c’est une chanson et une culture qui méritent une fête. C’est la meilleure manière d’assumer sa place. »

Il pense que la tâche des artistes franco-ontariens est plus cruciale, car leur culture est menacée. « Ce n’est pas le rôle de chaque intervenant dans la chanson d’avoir la responsabilité de sa culture et de l’avenir de sa langue, mais le fait de créer et de rejoindre des gens, c’est un geste artistique, mais qui a aussi des conséquences politiques. »

Jim Corcoran reprend-il la plume?

Le nouvel album de Jim Corcoran, Complètement Corcoran, sort le 30 novembre prochain. « Le disque s’écoute comme un poème », lance-t-il. On y retrouve ses grands succès, mais aussi des chansons de ses débuts qui sont moins connues.

Il affirme que d'écouter la compilation lui a donné la motivation de se remettre à la création. « Ça m’a donné le goût de reprendre la guitare et ma plume. J’ai éprouvé une satisfaction énorme devant le travail accompli et j’ai eu le sentiment que j’avais encore des choses à faire. »

Il travaille d'ailleurs actuellement avec l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Désilets, car il dit être inspiré par les jeunes. Il se donne jusqu’au printemps pour écrire.