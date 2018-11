Ces mesures incluraient une réduction des quotas de pêche dans certains secteurs. Cela crée beaucoup d’inquiétude au sein de l’industrie.

Pour l'année prochaine, nous n'accepterons pas les mesures de références proposées par Pêches et Océans. Nous espérons poursuivre les discussions sur ces mesures et sur la manière dont elles seront mises en place , dit David Decker, du Conseil canadien des pêcheurs professionnels, un syndicat affilié à Unifor.

David Decker, du Conseil canadien des pêcheurs professionnels. Photo : Radio-Canada/CBC

Les pêcheurs ne sont pas impressionnés par le processus jusqu’à maintenant. Ils n'ont pas été impliqués dans les premières discussions et ils pensent que la proposition de Pêches et Océans est loin d'être adéquate , affirme M. Decker.

Les pêcheurs redoutent des pertes d’emploi et des fermetures d’usines. L'industrie du crabe des neiges à Terre-Neuve-et-Labrador représente plus de 300 millions de dollars et fait vivre directement des milliers de personnes.

Des pêcheurs de crabe des neiges de Terre-Neuve-et-Labrador ont assisté à une rencontre organisée par Pêches et Océans Canada, à Saint-Jean. Photo : Radio-Canada/CBC/Jane Adey

Environ 200 pêcheurs et leurs représentants ont assisté à une rencontre organisée lundi à Saint-Jean par Pêches et Océans Canada. Plusieurs intervenants se demandent si les études des scientifiques du ministère sont suffisamment exhaustives.

Un des pêcheurs présents lundi, Brad Doyle, aimerait par exemple savoir comment la population croissante de phoques du Groenland et la présence des autres espèces de poissons peuvent influencer les stocks de crabes.

Keith Sullivan, président du Conseil canadien des pêcheurs professionnels, reproche au ministère de gérer les pêches en silos , de façon trop compartimentée. Cela fonctionne mal, juge-t-il.

Annette Rumbolt, directrice régionale de la gestion des ressources au ministère des Pêches et des Océans, admet que l’évaluation des stocks n’est pas réalisée en tenant compte de l’écosystème dans son ensemble. Il y a un groupe qui étudie les phoques, et un autre qui étudie le crabe, dit-elle.

On ne peut pas se baser uniquement sur ce qu’un groupe constate dans son évaluation , croit Brad Doyle. Il y a d’autres facteurs en jeu.

Les pêcheurs comme M. Doyle aimeraient que les données scientifiques qui servent de base aux directives du ministère tiennent compte de toutes les variables. Et ils apprécieraient une meilleure communication entre le gouvernement et les acteurs de l’industrie.

Nous sommes la meilleure science , dit-il. Nous avons vu des choses qu’ils n’ont peut-être pas vues, ou s’ils les ont vues, ils ne nous l’ont pas fait savoir. Nous avons besoin de plus de données.

Pêches et Océans Canada dit qu’un groupe de travail sur le crabe des neiges sera mis en place. Je comprends les inquiétudes des pêcheurs, mais nous essayons d’avoir une pêche durable pour que les pêcheurs aient de quoi à pêcher dans le futur , dit Annette Rumbolt.

L’évaluation des stocks de crabes dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador sera présentée en mars.

Avec les informations de Marie Isabelle Rochon