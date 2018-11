Le programme donne accès à des détecteurs numériques de radon, destinés à donner une indication des niveaux de radon à la maison.

Il existe déjà plus de 90 détecteurs de radon dans les bibliothèques de la province et on en ajoute 20 cette semaine, de concert avec l'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse et Santé Canada.

Une liste d’attente

Depuis l’an dernier, plus de 1100 personnes se sont inscrites pour profiter de ces dispositifs et plus de 500 personnes en ont emprunté. À Halifax seulement, environ 560 personnes sont encore sur la liste d'attente.

Nous sommes très heureux que le radon devienne un sujet de plus en plus connu, que les gens sachent qu'ils doivent tester leur maison pour protéger leur famille , a déclaré Michelle Donaldson, porte-parole de l'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse.

Michelle Donaldson est porte-parole de l'Association pulmonaire de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Caroline Ray

Deuxième cause de cancer en Nouvelle-Écosse

Michelle Donaldson a déclaré que le radon est la deuxième cause de cancer du poumon en Nouvelle-Écosse et la principale chez les non-fumeurs. En tout, 120 cas de cancer du poumon en Nouvelle-Écosse ont été attribués au radon l'an dernier. Il est responsable d’environ 16 % de tous les cas de cancer du poumon.

Le radon est formé par la décomposition de l'uranium dans le sol et les roches. Il peut s'accumuler à des niveaux élevés dans des espaces clos, dont les maisons, et devenir un risque pour la santé.

L'exposition à court terme à des niveaux élevés de radon, en particulier chez les fumeurs, augmente le risque de développer un cancer du poumon.

Tests à long terme

Depuis le début du programme, des personnes ayant consulté des lectures alarmantes sur le détecteur de radon ont contacté l’Association.

Dans ces cas, l’organisme recommande de faire des tests à long terme et ainsi se procurer l’appareil qu’elle vend au coût de 40 $.

Les propriétaires ayant des niveaux de radon élevées peuvent prendre diverses mesures, telles que l’utilisation de certaines techniques de ventilation et le colmatage des fissures dans les fondations, les planchers et autour des tuyaux et des drains.