Un texte de Jérôme Labbé

Construite en 1819, la maison Boileau trônait sur la rue Martel depuis près de 200 ans. Mais si le bâtiment revêtait un caractère historique indéniable, il n'était pas classé au patrimoine culturel québécois.

C'est la direction générale de la Ville qui a ordonné sa destruction, malgré l'opposition de plusieurs résidents.

« Cette décision a été principalement prise pour des raisons de vétusté du bâtiment et de sécurité, car [la maison] était devenue dangereuse pour les citoyens », explique-t-on dans un communiqué mis en ligne jeudi sur le site web de la Municipalité. « Les rapports des professionnels, les analyses des experts et les coûts engendrés pour sa réhabilitation ont également motivé cette difficile décision. »

La Ville rappelle avoir acquis la maison Boileau en septembre 2016.

« Selon le rapport d’évaluation de la structure, le mauvais entretien de la maison, avant l’acquisition par la Ville, a causé des dommages irréversibles », poursuit-elle. « Les experts concluent que les désordres structuraux sont trop importants et [que] le bâtiment ne peut être rénové et conservé. »

Une restauration, précise la Municipalité, aurait coûté plus de 2 millions de dollars – une somme jugée trop importante, car « il faut prendre en considération la capacité de payer de chaque citoyen », rappelle-t-elle.

« Différentes options pour l’avenir de cet emplacement » seront évaluées au cours des prochains mois, conclut la Ville.

Le maire Denis Lavoie, présentement en convalescence, avait pourtant promis de ne pas démolir la maison, au terme d'une intense campagne de mobilisation pour préserver celle-ci, en 2016.

Le bâtiment, qui avait autrefois appartenu au notaire et patriote René Boileau, devait éventuellement être reconverti en bureau d'information touristique et en salle d'exposition.

En entrevue à Radio-Canada, le directeur général de Chambly, Michel Larose, a fait savoir que la Ville n'avait pas besoin d'obtenir de permission pour ordonner la destruction d'une propriété lui appartenant, ce qui explique pourquoi les cols bleus ont pu procéder sans permis, jeudi.

Il a indiqué avoir averti le maire Lavoie de sa décision. Celle-ci a été prise la semaine dernière, mais les chutes de neige ont retardé les opérations, a-t-il précisé.

La démolition a pris tout le monde par surprise, jeudi, à commencer par Christian Picard, qui s'est rué sur place dès qu'il a appris la nouvelle. Il était toutefois déjà trop tard : la maison Boileau était déjà partiellement rasée.

« Moi, je protège le patrimoine, et puis je vais rester debout face à ça, disait-il en début d'après-midi. Parce que ça n'a pas de bon sens de détruire notre histoire comme ça. On ne laissera pas faire ça. »

Il n'est pas question que je laisse faire ça. C'est pas vrai qu'on va regarder ça et qu'on va rester passif devant la destruction de notre histoire. Christian Picard, ex-candidat péquiste et citoyen engagé

Refusant de quitter le site comme le lui ordonnaient les agents de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, M. Picard a été arrêté.

Si des accusations sont déposées et qu'il est déclaré coupable, il pourrait écoper d'une amende de 1000 $. Théoriquement, il pourrait même être condamné à une peine de prison.

M. Picard milite depuis longtemps au sein du Parti québécois et du Bloc québécois. Il était d'ailleurs candidat pour le PQ aux dernières élections dans la circonscription de Chambly. Il a terminé deuxième, loin derrière Jean-François Roberge, de la CAQ.

Auparavant, Christian Picard avait été directeur de cabinet à l'arrondissement de Lachine et directeur de campagne pour Projet Montréal dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a d'ailleurs pris sa défense sur Facebook, jeudi. « Une immense partie de notre patrimoine est en bois, donc fragile; si vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux de ce pays, retirez vous », a-t-il lancé au maire et au directeur général de Chambly, « qui ont orchestré en secret la démolition de la maison Boileau ».

La romancière Louise Chevrier – qui a justement écrit sur la famille Boileau – a tenté elle aussi de s'interposer entre la maison et les démolisseurs, sans succès.

Membre de la société d'histoire de Chambly, elle cachait mal sa tristesse, jeudi, comparant l'importance du bâtiment avec celui du fort Chambly, un autre lieu historique de la municipalité.

La maison Boileau, « c'est le 19e siècle, c'est l'épopée patriote, c'est les notables de Chambly », a-t-elle énuméré. « C'est aussi le lieu où l'on a préservé un fonds d'archives d'une grande importance historique pour l'histoire régionale. Et c'est aussi mes personnages : c'est leur maison qui est en train de s'envoler, de tomber en poussière. »

Jean-François Roberge, de son côté, s'est dit « stupéfait » de la démolition de la maison Boileau.

« À aucun moment, je n’ai été informé que des travaux de démolition étaient prévus », a-t-il déploré par voie de communiqué.