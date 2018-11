Un texte de Jean-François Deschênes

La première idée prévoit le déménagement du bureau d'information touristique, présentement situé dans le phare à l’entrée ouest de la ville, dans les murs du bâtiment.

La prise en charge de l'église serait faite par la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Il s'agit d'un groupe catholique conservateur qui célèbre les messes en latin.

Le président du comité, Paul Gauthier, avoue qu’il s’inquiétait de ce genre de cérémonie, mais la messe à laquelle il a participé dans le secteur de Québec, l’a rassuré. Lorsque tu ne connais pas quelque chose, ça à l’air un peu bizarre. Moi je ne vois aucun problème à aller voir une messe en latin.

La seconde proposition suggère le retour des messes, à la différence que l'espace dans l'église serait partagé avec d'organismes culturels et sportifs de la ville.

Paul Gauthier refuse de laisser l’église dépérir sans tenter de trouver une solution Quand même qu’on dirait non, on va continuer à travailler en ce sens que je pense qu’on a raison.

Dans les dernières semaines, le comité de sauvegarde de l'église a récolté 48 000 $ dollars pour chauffer l'église. Cependant, la Fabrique a maintenu la décision de clôturer le bâtiment et mettre fin complètement à la vocation religieuse.

La seule suggestion qui est balayée du revers de la main par le président de la Fabrique responsable de l’église, Michel Barriault, c’est d’ouvrir les portes à la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre.

Cependant, pour ce qui est des autres propositions, il promet d’en discuter avec les membres de son conseil. Quand il y a des gens qui travaillent à trouver des solutions pour faire en sorte d’assurer la conservation et la pérennité de cet édifice-là, nous on ne demande pas mieux.