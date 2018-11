Selon le ministre, ces fonds devraient permettre d'accroître d’au moins 1000 le nombre d’opérations de la hanche et du genou, et de 2000 celui des opérations de la cataracte.

Respectivement, cela représenterait une augmentation de 25 % et de 16 % par rapport au nombre actuel d’interventions chirurgicales.

« Cela permettra aux patients d’avoir accès plus rapidement à ces services très demandés », explique le directeur général de l’Office régional de la santé de Winnipeg, Réal Cloutier.

Au Manitoba, en 2017-2018, plus de 4100 opérations de remplacement de hanche et de genou ont été réalisées, et 12 900 opérations de la cataracte, indique le gouvernement provincial dans un communiqué.

Un temps d’attente trop long au Manitoba

Dans un rapport publié en avril dernier, l’Institut canadien d’information sur la santé classait le Manitoba en bas de l’échelle en ce qui concerne le pourcentage de personnes dépassant le temps d’attente pour une opération de la cataracte.

L'institut recommande un maximum de 16 semaines d’attente avant d’être pris en charge pour cette opération. Entre 2015 et 2017, le rapport indique que le Manitoba a ainsi chuté de 9 points de pourcentage dans sa capacité à respecter ce délai.

En ce qui concerne le remplacement de la hanche, le temps recommandé est de six mois. Sur la même période de deux ans, le Manitoba est passé de 69 % à 53 % de personnes étant prises en charge dans les délais recommandés.

Seulement 43 % des patients manitobains ont pu recevoir un remplacement du genou dans un délai de six mois en 2017, comparativement à 64 % en 2015.

« La réalité, c’est que nous voyons une augmentation du nombre de demandes pour ces interventions chirurgicales avec le vieillissement de notre population », explique le Dr Jack McPherson, codirecteur du Groupe de travail sur la réduction des délais d’attente.

« Nous sommes ravis que le gouvernement du Manitoba ait adopté notre recommandation et nous croyons que cela augmentera de façon importante le processus que nous avons mis en place pour plus d’opérations et, à terme, réduire le temps d’attente des patients », souligne-t-il.

Cameron Friesen ne s’attend pas à ce que ces investissements se traduisent par plus d’emplois ou de pièces d'équipements.

« Pour le moment, nous croyons que nous pouvons utiliser les moyens dont nous disposons déjà, explique-t-il. Nous savons ce que cela représente en ce qui concerne le nombre d'opérations réalisables, nous devons voir comment cela se traduira en matière de réduction de temps d’attente. »

Des opérations supplémentaires de la cataracte seront effectuées au Centre de santé Misericordia alors que les opérations de la hanche et du genou se feront dans les hôpitaux Concordia et Grace, au Centre des sciences de la santé et au Boundary Trails Health Centre dans le sud du Manitoba.