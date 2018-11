L'artiste part même en tournée, sa première, qui la mènera en France et en Suisse. « C'est une aventure qui commence et à laquelle je ne m'attendais pas. Chanter sur scène est un exercice jubilatoire et épanouissant », confie-t-elle à l'AFP après l'un de ses concerts donnés, dans une atmosphère intimiste, au théâtre de l'Athénée à Paris. Sa tournée comporte une dizaine de dates en France et à Onex, en Suisse.

« A mon âge, c'est un défi un peu fou... J'ai toujours aimé chanter. Je l'ai fait quelques fois à la télévision, mais sortir un disque et me produire sur scène est très inattendu », ajoute Françoise Fabian.

« J'ai toujours donné la préférence au théâtre. Chanter sur scène est un plaisir très particulier. On est seul pour défendre un texte, mais la musique vous soutient », observe-t-elle.

Une première expérience en 2015

Il y a trois ans, Françoise Fabian avait interprété deux titres de l'album Les Gens dans l'enveloppe, écrits et composés par Alex Beaupain pour accompagner le livre éponyme de la romancière Isabelle Monnin.

Séduite par l'expérience, elle s'est lancée dans la préparation d'un premier album sous la direction de l'auteur-compositeur-interprète Alex Beaupain. Il a fait appel à de grands noms de la chanson française pour offrir à la comédienne un répertoire entièrement original qui lui va comme un gant.

J'aime les chansons qui racontent des histoires, comme des scènes de films, des moments de vie... Françoise Fabian

La contribution de Charles Aznavour

Charles Aznavour, décédé le 2 octobre, lui a offert une première chanson : Ce diable d'homme. Quelques mois plus tard, peu avant sa disparition, il lui a adressé un second texte par la poste, raconte-t-elle sur scène, accompagnée par trois musiciens.

« Ce diable d'homme, cette tempête. Moitié enfant et moitié loup, parfois sérieux plus souvent fou, a mis le désordre en ma tête, et mon coeur sans dessus dessous... », chante Françoise Fabian.

Plus de 60 ans de carrière

L'actrice et désormais chanteuse, qui a fait ses premiers pas au théâtre en 1954, s'est bâti une solide filmographie, tournant avec les plus grands réalisateurs, de Louis Malle (Le Voleur) à Eric Rohmer (Ma Nuit chez Maud), en passant par Luis Buñuel (Belle de jour) ou Claude Lelouch (La Bonne Année).

Sur scène, elle tient d'ailleurs à rendre hommage à l'acteur Lino Ventura en faisant revivre un de leurs mémorables échanges amoureux dans le film La Bonne Année.

En 2016, elle a joué son propre rôle dans la série française Appelez mon agent.