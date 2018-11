Ottawa accorde un prêt de plus de 2,4 millions de dollars à deux organismes au Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) et au Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO). L'octroi a été annoncé jeudi matin à Rimouski par le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne.