Un texte de Saïda Ouchaou

Pour Marie-Josée Ferron, passer du temps tous les jours avec les enfants pour faire les devoirs, c’est une bonne manière de suivre leur apprentissage au fil de l’année. Elle a deux enfants à l’École des Pionniers de Maillardville de Port Coquitlam, en 3e et en 6e année.

Par contre, Mme Ferron limite le temps des devoirs à 30 minutes maximum par jour.

Certains parents s’inquiètent de voir leurs enfants rapporter trop de devoirs à la maison. De plus, les familles n’ont pas toujours la flexibilité nécessaire pour y consacrer du temps.

Cependant, le Conseil scolaire n’a pas de droit dans ce domaine. Le directeur général du CSF, Bertrand Dupain, souligne que cela fait partie de l’autonomie professionnelle de l’enseignant.