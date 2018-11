Un texte de Kevin Sweet

« C’est fatigant », soutient Jean Lalande, le président du conseil d’administration de La Nouvelle Scène (LNS), de nouveau confronté à un important manque à gagner dans le budget de son institution.

Ce manque équivaut à la dette de près de 3 millions de dollars que les dirigeants traînent depuis la réouverture de l’édifice en 2016. Ils pensaient avoir tourné la page sur ce chapitre, le printemps dernier, lorsque le dernier budget des libéraux, incluant un octroi de 2,9 millions de dollars à LNS, a été adopté juste avant le déclenchement des élections. Mais le paysage politique a changé depuis et, mercredi, on apprenait que le gouvernement conservateur retirait le financement.

Les dirigeants de La Nouvelle Scène sont persuadés qu'ils vont trouver des fonds afin de rembourser la dette « dans un futur rapproché ».

On va continuer à se battre pour ce qu’on croit nous est dû. Jean Lalande, président du conseil d'administration de La Nouvelle Scène

Une première demande inadéquate

Mercredi, un représentant du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario a envoyé un courriel à Radio-Canada pour expliquer, en anglais, que le gouvernement précédent n’était « pas passé par les bons canaux » pour obtenir le financement demandé par La Nouvelle Scène.

De plus, pour le gouvernement Ford, la promesse des libéraux de verser 2,9 millions de dollars à La Nouvelle Scène a été réalisée « dans un effort désespéré pour acheter des votes juste avant l’élection », peut-on lire dans le courriel.

Selon le même représentant gouvernemental, aucun projet n’avait été déposé en bonne et due forme par les dirigeants de La Nouvelle Scène. C’est pour cette raison que le financement a été retiré.

La Nouvelle Scène voit les choses différemment

Jean Lalande a une autre version des faits.

La demande a été faite, on a répondu à toutes les questions. On a fait parvenir toute la documentation que le gouvernement précédent nous a demandée. Une fois qu’on a fait ça, c’est entre les mains des politiciens et des bureaucrates du gouvernement , explique Jean Lalande.

À ce moment-là, est-ce qu’on aurait pu présenter d’autres documents? Préparer d’autres documents? Il n’y a personne qui nous a demandé de préparer d’autres documents, donc, on a pris pour acquis que la documentation était là. Jean Lalande, Président du conseil d'administration de La Nouvelle Scène

Une deuxième demande

Le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport invite les dirigeants de LNS à soumettre une nouvelle demande de subvention et c’est ce que le conseil d’administration compte faire. M. Lalande a contacté le Ministère jeudi matin. Il est toujours en attente d’une réponse pour connaître la suite des choses, mais il demeure confiant.

J’ai vu la porte s’entrouvrir. Il y a une lueur d’espoir du fait que le gouvernement malgré les coupures va continuer à vouloir supporter la culture francophone , dit Jean Lalande.

Une campagne de financement

Entre temps, le conseil d’administration a songé à faire revivre une campagne de financement qui avait été mise de côté le printemps dernier et espère mobiliser la communauté franco-ontarienne.