Selon un porte-parole d’Énergie NB, Marc Belliveau la panne d’un équipement important est survenue mercredi soir à Memramcook. Il s’agit du relais différentiel qui protège l’afflux d’électricité dans la station.

Ce dysfonctionnement a causé des pannes surtout dans les régions de Shediac, Cap-Pelé et Sackville. Certains clients sont restés dans le noir entre 19 h 15 et 22 h 20 et, jeudi, la majorité était rebranchée.

Pour certains clients, il s’agit de la troisième panne d’électricité en deux semaines. Pour la province, c’est la quatrième panne majeure depuis le début du mois de novembre.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser de CBC