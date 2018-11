Le premier jour, nous nous sommes levées à 6 h 30 et nous sommes parties 20 minutes plus tard. Merci à Feeding Windsor pour le déjeuner. , dit Mme Laforet par rapport à l'expérience vécue par sa petite famille.

Lady Laforet et ses deux filles, Lelaina à droite et Delilah à gauche, utilisent la banque alimentaire Feeding Windsor pour se nourrir. Photo : Facebook

Selon la directrice du Welcome Centre, cette initiative lui permettra de mieux comprendre la situation vécue par les femmes avec de jeunes enfants qui font face à l'itinérance.

Par l'entremise du Welcome Center, un refuge pour femmes et enfants, Lady Laforet vient en aide à près de 500 personnes.

Environ 168 des 400 familles itinérantes de Windsor ont eu recours aux services du centre dans la dernière année.

Ces informations vont nous permettre de mieux comprendre les obstacles [de ces familles] pour ensuite [guider] nos partenaires communautaires sur la meilleure façon d'aider les mères et leurs enfants sans-abri , souligne Lady Laforet.

Lelaina, l'une des deux filles de Lady Laforet, se dit fatiguée de marcher dans le froid et d'utiliser le transport en commun de Windsor pour devoir aller partout. Photo : Facebook

Windsor : un chef de file dans la gestion de l'itinérance

Le Welcome Centre travaille depuis quelques mois en collaboration avec l’Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance.

Selon la porte-parole de l'Alliance, Ashley Van Der Mark, la Ville de Windsor se démarque dans sa stratégie pour aider les sans-abris en utilisant une liste avec les noms de gens dans le besoin et en appliquant une stratégie basée sur des données et des faits.

Lelaina et Delilah doivent prendre deux autobus pour se rendre à l'école. Photo : Facebook

Kelly Goz, la coordonnatrice principale de l'habitation pour la Ville de Windsor, explique la stratégie de la municipalité dans sa lutte contre ce problème de société.

Au printemps 2017, Windsor a fait partie d'un projet pilote en collaboration avec Community Solutions, une organisation de services sociaux aux États-Unis , dit-elle.

Ce que nous avons appris, c'est qu'il faut prioriser ceux qui ont les plus grands besoins , ajoute-t-elle.

Kelly Goz note que la Ville de Windsor s'est améliorée dans sa coordination des différents secteurs d'aide à l'itinérance.

Mais bien que la Ville et ses partenaires communautaires soient des leaders dans le domaine, Windsor connaît tout de même une crise du logement abordable, selon le Welcome Centre, et cela reste un problème.