Le maire, Steve Lussier, et le directeur générale, Daniel Picard, ont tous les deux pris la parole pour exprimer leur mécontentement. La conseillère municipale dans le district du Carrefour n'a pas respecté les règles, selon M. Picard. Ce dernier identifie l'article 114 de la Loi sur les cités et villes. Le pouvoir de communication auprès de la fonction publique est clairement identifié. C'est le directeur général qui doit agir comme élément de communication entre un conseil municipal et les fonctionnaires , explique-t-il.

À cet égard, un élu seul n'a pas de pouvoir par la loi d'investigation ou de solliciter les employés de la fonction publique. Daniel Picard, directeur général de la Ville de Sherbrooke

Le maire déplore la démarche individuelle d'Évelyne Beaudin. Malheureusement, elle a sorti quelque chose sans avoir consulté personne. Il faut travailler en équipe. On va regarder ça en huis clos. Il y a des règles à suivre , dit M. Lussier.

Un extrait du sondage publié en ligne par la conseillère de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin. Photo : Facebook: Sherbrooke Citoyen/F

Le maire et le directeur général soutiennent qu'autant les employés qui répondent au sondage que la conseillère municipale s'exposent à des sanctions.

Mme Beaudin a assisté au point de presse. Elle doit réagir jeudi après-midi.