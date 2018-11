Avec les informations de Tanya Neveu

L'événement regroupant les 80 meilleurs joueurs des 23 équipes de la ligue aura lieu le 15 janvier 2019.

Une dizaine de joueurs des Pirates de Ville-Marie devraient y prendre part.

Attirer cet événement au Témiscamingue a été tout un tour de force, comme le rapporte le président des Pirates de Ville-Marie, Darcy Brien.

Les gens vont arriver du sud de l'Ontario et d'un peu partout en Ontario. Il va y avoir deux matchs, quatre équipes seront formées. Deux d'entre elles aspirent à jouer au niveau professionnel et les deux autres équipes aspirent à jouer au niveau collégial et universitaire. Lors de ces deux matchs-là, il y aura plein de recruteurs, de l'international, du Québec, de l'Ontario et du Canada aussi. Il y en aura des États-Unis et de l'Europe qui vont surveiller les joueurs, avance-t-il.

De la visibilité importante pour Ville-Marie

Les retombées économiques seront majeures pour la ville de Ville-Marie, comme le précise le maire Michel Roy.

Ça représente une super belle visibilité, surtout en Ontario. Sur les 23 équipes, elles proviennent pratiquement toutes de l'Ontario, à partir de Windsor en remontant jusqu'à Ville-Marie qui est la plus au nord. On est extrêmement heureux de ça , déclare le maire de Ville-Marie.

L'organisation des Pirates de Ville-Marie a réussi un véritable tour de force en attirant le match des étoiles de la GMHL dans la ville la plus au nord de la ligue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les 10-12 équipes de la division sud ne viennent jamais jouer dans le nord, sauf pour les finales. La majorité de ces équipes-là ne sont jamais venues jouer au Témiscamingue. Elles entendent notre nom, mais ne connaissent pas l'ambiance de l'aréna , fait-il valoir.

Tous les joueurs seront hébergés à Ville-Marie et les repas sont prévus dans les restaurants de la ville.